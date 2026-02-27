Borderlands 4: Bounty Pack 2 bringt neuen Endboss und Perlmutt-Loot

2K und Gearbox Software haben heute mit „Bounty Pack 2: Legend of the Stone Demon“ das erste Premium-DLC für Borderlands 4 veröffentlicht. Während Käufer des Pakets neue Story-Inhalte erhalten, rollt parallel dazu ein massives Update für die gesamte Community aus.

Der eigentliche Paukenschlag ist dabei die Einführung der Perlmutt-Ausrüstung, eine neue Seltenheitsstufe über dem legendären Gear, die das gesamte Endgame-Gefüge ordentlich durchschütteln dürfte.

Kultisten-Jagd in der Kristall-Hölle

Inhaltlich führt uns das Bounty Pack 2 tief unter die Oberfläche, wo wir im Auftrag von Defiant Calder den Augers das Handwerk legen müssen. Der barbarische Kult opfert seit Jahrhunderten Menschen, um einen sogenannten Stone Demon zu besänftigen. Die Reise führt durch eine uralte Höhle, die durch ihre kristallinen Ordonit-Adern optisch deutlich aus dem bisherigen Wüstenschema heraussticht.

Interessant ist hierbei vor allem der spielerische Ansatz. Gearbox scheint in den engen Höhlengängen verstärkt auf strukturiertes Dungeon-Design zu setzen, statt auf weitläufige Areale. Die neuen Gegnertypen nutzen das kristalline Ordonit als natürliche Panzerung, was die Kämpfe spürbar zäher macht. Ob dieses Konzept langfristig motiviert, hängt nun am Balancing. Sollten die drei neuen Minibosse und der finale Endboss mechanisch fordern, hat das DLC das Zeug zum echten Highlight – verkommen die Gegner hingegen zu reinen „Bullet Sponges“ mit endlosen Lebensbalken, droht der Trip zur Fleißarbeit zu werden.

Perlmutt: Das neue Maß der Dinge

Parallel zum DLC-Release öffnet Gearbox die nächste Power-Stufe für alle Spieler. Perlmutt-Items stehen ab sofort über legendärer Ausrüstung und sind explizit nicht an den Kauf des DLCs gebunden. Damit steht die Loot-Hatz vor einer neuen Herausforderung.

Zehn neue legendäre und perlmuttfarbene Items kommen ebenfalls mit dem Update ins Spiel, ergänzt durch den üblichen Berg an kosmetischen Inhalten. Von neuen Kammerjäger-Skins bis hin zum Digirunner-Fahrzeug ist alles dabei, was Sammlerherzen höher schlagen lässt, auch wenn diese Beigaben am eigentlichen Gameplay wenig ändern.

Dass Gearbox Borderlands 4 langfristig als Service-Titel etablieren will, unterstreicht die Ankündigung für den kommenden Monat. Bereits im März soll mit „Mad Ellie and the Vault of the Damned“ das erste große Story Pack erscheinen. Neben einer neuen Zone auf Kairos versprechen die Entwickler frische Missionen und mit „C4SH“ sogar einen komplett neuen spielbaren Kammerjäger.