Borderlands 4 – Ein neuer Höhepunkt des Chaos startet im September

Ob du solo spielst oder im Koop-Modus mit bis zu drei anderen Spielern, Borderlands 4 lässt dir alle Freiheiten. Erlebe das Spiel entweder allein oder gemeinsam mit Freunden, während du die dichten, intensiven Kämpfe und unvorhersehbaren Wendungen meisterst. Bereite dich auf nervenaufreibende Bosskämpfe und eine Vielzahl von Charakteren vor, sowohl altbekannte als auch brandneue Gesichter. Der Frühling bringt uns das vollständige Gameplay im Rahmen eines State of Play, also halte deine Augen offen und bereite dich vor, Kairos zu befreien – das Chaos ruft!

Was wäre ein Borderlands-Spiel ohne Waffen? Borderlands 4 setzt noch einen drauf und versorgt dich mit einer unfassbar großen Auswahl an Waffen – von plünderbaren Items bis zu legendären Schätzen, die du in den schweißtreibendsten Bosskämpfen verdienen kannst. Die Beute ist nicht nur vielfältiger als je zuvor, sondern auch dynamischer, was bedeutet, dass du ständig auf der Jagd nach dem nächsten großen Upgrade bist. Und wer liebt es nicht, wenn die Waffen so verheerend sind, dass du dich mit einem Schmunzeln zurücklehnst?

In Borderlands 4 gibt es eine Reihe neuer Bewegungsmechanismen, die dein Spielerlebnis auf die nächste Stufe heben werden. Mit Doppelsprüngen, Gleitfähigkeiten, Ausweichmanövern und Fixpunkt-Greifen kannst du dich in den Kämpfen agil und schnell bewegen. Diese neuen Bewegungsarten eröffnen nicht nur mehr taktische Optionen im Kampf, sondern ermöglichen auch spannende Erkundungen der weitläufigen Landschaften auf Kairos. Hier sind keine Grenzen gesetzt – flieg durch die Lüfte, gleite durch die gefährlichsten Gebirgspfade oder entkomme blitzschnell aus brenzligen Situationen.

