Borderlands 4: Entwickler kündigen dringend benötigte Fixes und Gameplay-Updates an

Seit dem Start von Borderlands 4 am 12. September 2025 häufen sich Beschwerden über technische Probleme und Balance-Fragen. Gearbox Software reagiert nun offiziell: Creative Director Graeme Timmins hat auf X angekündigt, dass mehrere kritische Fehler und Gameplay-Verbesserungen in Arbeit sind.

Eines der größten Ärgernisse betrifft verlorene SDU- und Spezialisierungspunkte, die manche Charaktere faktisch unspielbar machen. Timmins bestätigte, dass das Team das Problem untersucht und arbeitet an einem Patch, der betroffene Charaktere automatisch wiederherstellt. Spieler sollen zur Fehlersuche möglichst detaillierte Support-Tickets einreichen.

Verbesserungen bei Inventar und Gameplay

Neben technischen Bugs sind auch Quality-of-Life-Updates geplant. Besonders die Inventarverwaltung wird verbessert. Zukünftig sollen Sortierpräferenzen pro Inventar gespeichert werden. Timmins erklärte außerdem, dass die früheren Waffentrinkets überarbeitet und als Echo-4-Aufsätze zurückkehren, visuell ansprechender und spielerisch relevanter.

Für Fans von Nahkampf-Builds gibt es ebenfalls gute Nachrichten. Melee-orientierte Vault Hunters sollen in zukünftigen Patches durch Klassenmods, Schilde und Firmware-Verbesserungen gestärkt werden.

Balance und kleinere Updates

Kleinere Updates sollen laut Timmins wöchentlich ausgerollt werden, größere Patches bringen dann tiefgreifendere Stabilitäts- und Performance-Fixes. Ziel der Balance-Anpassungen ist es, Build-Vielfalt und Herausforderungen zu erhalten, insbesondere für kommende Inhalte wie den Invincible-DLC. Wer auf bestimmte Waffen oder Skills setzt, soll weiterhin kreative Spielmöglichkeiten haben, statt gezwungen zu werden, nur bestimmte Builds zu nutzen.

Gearbox und 2K stehen damit unter Druck, aber die Kommunikation wirkt klarer als bisher. Ein kleiner Patch hat bereits erste Gear-Änderungen gebracht, größere Fixes sind für die nächsten Wochen angekündigt.

Borderlands 4 hat viel Potenzial, leidet aber aktuell unter ärgerlichen Bugs und unausgewogener Balance. Die Ankündigungen von Timmins zeigen, dass Gearbox die Spieler ernst nimmt. Ob die Fixes schnell und sauber umgesetzt werden, bleibt abzuwarten – Fans dürfen aber vorsichtig optimistisch sein.