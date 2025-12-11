Borderlands 4: Erster kostenloser Raid-Boss ist live – Bloomreaper stellt das Endgame auf die Probe

Borderlands 4 hat heute das erhalten, worauf viele Endgame-Spieler seit Launch gewartet haben – einen echten Raid-Boss, der nicht nur Loot verspricht, sondern Builds wirklich fordert. 2K und Gearbox veröffentlichen mit Bloomreaper der Unbesiegbare den ersten kostenlosen Endgame-Content, und der Name ist Programm. Wer die Kampagne abgeschlossen hat, kann von jedem größeren Hub aus direkt in die neue Mission einsteigen.

Schon die Reise ins Einsatzgebiet setzt den Ton. Ein einsamer Sinkschacht, der wie eine offene Wunde im Boden von Kairos klafft. Die Entwickler positionieren Bloomreaper bewusst als ersten Gegner, der vollständig auf maximal entwickelte Charaktere ausgelegt ist. Es gibt keine feste Levelhürde, aber ohne Kampagnenabschluss geht nichts, und ohne gut abgestimmte Builds noch viel weniger.

Eine Arena, die Bewegung erzwingt

Das neue Gebiet unterscheidet sich deutlich von bisherigen Bossarenen in Borderlands 4. Statt enger Kammern oder klassischer Rundarenen erwartet die Spieler ein weit offenes Plateau, das von einem gigantischen Krater eingerahmt wird. Aus dem Nebel ragen hohe, grasbewachsene Steinsäulen, die wie natürliche Sprungpunkte wirken. Wer hier überleben will, muss die vertikale Ebene nutzen. Gleitpassagen, kurze Sprints über Lücken und der ständige Blick nach oben, weil Bloomreaper seine Angriffe nicht auf eine Ebene beschränkt.

Der Boss selbst ist ein verrotteter Parasitengott, dessen Sporen Gegner anlocken und schwächen. Sein Moveset ist darauf ausgelegt, Spieler:innen ständig in Bewegung zu halten – eine gute Gelegenheit, Mobilitäts-Fähigkeiten oder Luftkontroll-Builds zu testen, die man bislang vielleicht unterschätzt hat.

Die Borderlands-4-Roadmap nimmt Fahrt auf: Bloomreaper markiert den Start weiterer Endgame-Updates.

Loot, der nur unter Druck droppt

Für den Sieg winken neun neue Legendaries: fünf Ausrüstungsteile und vier Class Mods. Einige davon droppen nur im Ultimate Kammerjäger Modus, der im Zuge des Patches um eine weitere Stufe angehoben wurde. Wer Bloomreaper dort schnell genug besiegt, schaltet den besten Loot frei, ein System, das klar zeigt, dass Gearbox das Endgame stärker skillbasiert positionieren möchte.

Gleichzeitig führt der Patch für Tag 90 einen neuen True-Modus ein. Er passt den Schwierigkeitsgrad für Gruppen dynamisch an, unabhängig von der tatsächlichen Gruppengröße. Dies bedeutet mehr Gegner, mehr Badass-Eliten, mehr Druck.

Die vollständigen Patch Notes liefern weitere Detailverbesserungen im UI, Balance-Fixes und technische Optimierungen, die das Spiel im Alltag spürbar stabiler machen.

Für Borderlands 4 könnte Bloomreaper ein Wendepunkt sein. Das Endgame wirkte bisher solide, aber nicht wirklich anspruchsvoll. Dieser Raid-Boss adressiert genau dieses Problem und setzt den Grundstein für eine langfristige Endgame-Struktur.