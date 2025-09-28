Borderlands 4 – Erster Vault Hunter-Teaser enthüllt: Das ist C4SH

Auf der Tokyo Game Show 2025 hat Gearbox die erste große Enthüllung zu Borderlands 4 präsentiert: C4SH. Der Name ist Programm, denn dieser Vault Hunter lebt vom Risiko. Ob Würfelwurf, Kartenblatt oder Revolverkammer – C4SH ist von Zufällen und Chancen fasziniert. Wer sich auf ihn einlässt, darf sich auf eine Spielfigur freuen, deren Fähigkeiten eng mit Glück, Risiko und Wahrscheinlichkeiten verknüpft sind.

Story Pack 1: Mad Ellie and the Vault of the Damned

C4SH wird nicht direkt zum Release im Hauptspiel enthalten sein, sondern im ersten Story Pack, das Anfang 2026 erscheint. Mad Ellie and the Vault of the Damned führt die Spieler in ein neues Gebiet von Kairos, inklusive eigener Haupt- und Nebenmissionen. Neben C4SH gibt es frische Ausrüstung, kosmetische Inhalte und weitere Überraschungen.

So könnt ihr C4SH zu eurer Sammlung hinzufügen:

Besitz der Super Deluxe Edition von Borderlands 4

von Borderlands 4 Kauf des Vault Hunter Pack (in der Super Deluxe Edition enthalten)

(in der Super Deluxe Edition enthalten) Einzelkauf von Story Pack 1 (im Vault Hunter Pack enthalten)

Hierauf können sich Spieler freuen

Die Einführung von C4SH zeigt, dass Gearbox den Live-Service-Aspekt von Borderlands 4 konsequent ausbauen will. Statt nur auf Waffenvielfalt und verrückte Charaktere zu setzen, wird die Spielwelt durch neue Inhalte dynamisch erweitert. Ob Spieler die Paywall zwischen Hauptspiel und zusätzlichen Vault Huntern akzeptieren, bleibt allerdings eine offene Frage.

Gerade weil C4SH vom Glücksspiel inspiriert ist, könnte er spielerisch frischen Wind in die bekannten Klassen bringen. Wie sehr sich dieser Zufallsfaktor am Ende wirklich auf Builds und Koop-Erlebnisse auswirkt, erfahren wir jedoch erst 2026. Dafür ist bereits das Update 1.003 verfügbar, das den von den Fans gewünschten FOV-Slider enthält.

Was denkt ihr: Passt ein Charakter, der ganz auf Risiko setzt, zu Borderlands – oder braucht es in Borderlands 4 eher klassische Helden?