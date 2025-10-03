Borderlands 4: Erstes großes Balance-Update bringt frischen Wind für Vault Hunter

Gearbox hat das erste große Balance-Update für Borderlands 4 veröffentlicht, und damit einen klaren Fokus gesetzt: Mehr Vielfalt bei den Builds, faire Anpassungen für alle Vault Hunter und ein besseres Fundament für das Endgame. Besonders spannend: Unterperformende Skills werden gezielt gestärkt, um mehr Experimente zu ermöglichen.

Für Spieler bedeutet das: Es gibt wieder Gründe, mit alten Builds zu spielen, die bisher im Schatten standen. Gleichzeitig ist es ein Signal an die Community, dass Gearbox ein Auge auf die Balance hat, und nicht davor zurückschreckt, einzelne Charaktere kräftig nachzuschärfen.

Amon im Rampenlicht – Vex und Rafa ziehen nach

Die wohl größten Buffs betreffen Amon, dessen Skills mit satten Schadenssteigerungen ausgestattet wurden. Besonders „Forgewhip“ und „Molten Rebuke“ profitieren deutlich, wodurch Amon nun endlich konkurrenzfähig im Endgame sein dürfte.

Auch Vex hat ein ordentliches Paket an Verbesserungen bekommen: Summons wie „Trouble“ verursachen mehr Schaden, Augments wie „Energy Vampire“ und „Geistwave“ wurden massiv verstärkt. Damit rückt die Beschwörerin näher an die Power-Spitze heran.

Für Rafa stehen vor allem Nahkampf-Builds im Fokus. Mehr Schaden bei „Arc-Knives“ und gesteigerte Skalierung seiner Capstones machen den Charakter jetzt deutlich attraktiver für aggressive Spielweisen. Und auch Harlowe profitiert: Die Stasis-Skills erhalten spürbare Boni, was den Nischen-Charakter etwas mehr in den Vordergrund rückt.

Mehr Vielfalt für die Zukunft

Neben den Charakteranpassungen gab es kleine, aber wichtige technische Updates, etwa das automatische Löschen alter Shader, das vor Performance-Problemen schützen soll. Die wöchentlichen Aktivitäten wurden ebenfalls angepasst: Ein neuer Boss im Big Encore, ein frisches Wildcard-Mission-Set und natürlich ein Update für Maurice’s Black Market.

Gearbox betont außerdem, dass weitere Balancing-Schritte folgen sollen. Besonders Class Mods, Shields und Firmware stehen auf der Liste, da hier noch mehr Spielraum für Build-Experimente gesehen wird. Ziel: Spieler sollen die Freiheit haben, wirklich einzigartige Vault Hunter zu kreieren – ohne, dass bestimmte Builds den Rest dominieren.

Ein gutes Zeichen für die Langzeitpflege

Dieses Update ist nicht nur ein Balance-Patch, sondern ein klares Statement. Borderlands 4 will nicht im Einheitsbrei landen, sondern sich als Spiel etablieren, das ständig an seiner Tiefe arbeitet. Für uns Spieler heißt das: Builds ausprobieren, Grenzen testen und gespannt sein, wie Gearbox die Meta weiterentwickelt.

Frage an euch: Welche Buffs oder Nerfs hätten eurer Meinung nach noch kommen sollen, und welche Vault Hunter spielen sich jetzt plötzlich ganz anders? Die vollständigen Patch Notes gibt es unter diesem Link.