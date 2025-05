Borderlands 4 für 100 Euro? Gearbox flirtet mit dem neuen Preisrekord

Mario Kart macht den Anfang, Microsoft zieht mit – und Gearbox? Die stellen sich in aller Seelenruhe vor die Kamera und fragen: „Wie wär’s mit 80 Dollar?“. In Deutschland wären das wohl eher 90, wenn nicht gleich 100 Euro – je nachdem, wie kreativ die Publisher beim Umrechnen wieder werden.

Die Preise für Videospiele steigen weiter und die Branche scheint langsam an ihrer eigenen Gier zu ersticken. Nach Nintendo und Microsoft liebäugelt nun auch Gearbox mit der 80-Dollar-Marke – und zwar nicht schüchtern hinter verschlossenen Türen, sondern öffentlich auf der Bühne der PAX East. Dort erklärte Gearbox-Chef Randy Pitchford, dass „Borderlands 4“ möglicherweise diesen neuen Preispunkt erreichen könnte. Konkreter wurde es nicht – aber die Richtung ist klar: Es wird nicht günstiger.

„Ich weiß es ehrlich gesagt nicht“, sagte Pitchford auf die Frage nach dem Preis des nächsten Borderlands-Ablegers. „Das ist die Wahrheit.“ Klingt erstmal harmlos, aber was dann folgt, ist eine schleichende Rechtfertigung für das Preisschild der nächsten Generation. Denn angeblich sei das Entwicklungsbudget von „Borderlands 4“ mehr als doppelt so hoch wie das von „Borderlands 3“. Und irgendwie müsse sich das ja rechnen.

Doppelt so teuer, doppelt so gut?

Pitchford bemüht das klassische Argument der Branche: Steigende Entwicklungskosten, steigende Ansprüche, steigende Erwartungen – also bitte auch steigende Preise. Klingt logisch, aber spätestens seit dem letzten Vollpreis-Flop wissen wir, dass mehr Geld nicht automatisch mehr Qualität bedeutet. „Redfall“, „Skull and Bones“, irgendjemand?

Doch Pitchford will nicht ganz auf die Marketingbremse treten. „Wir befinden uns in einer interessanten Zeit“, sagt er. Die Entscheidung über den Preis sei noch nicht gefallen. Das klingt fast nach interner Grabenkämpfe zwischen Marketing, Finanzabteilung und gesundem Menschenverstand. Aber spätestens, wenn Vorbestellungen starten – was laut Pitchford „bald“ passieren soll – wissen wir mehr.

Nintendo und Microsoft geben das Tempo vor

Während „Mario Kart World“ für die Switch 2 mit 90 Euro das Rennen um den teuersten Fun-Racer eröffnet, folgt Microsoft brav mit dem Hinweis, dass First-Party-Spiele künftig ebenfalls diesen Preis kosten werden. Eine Entscheidung, die wohl mit einem Schulterzucken zur Kenntnis genommen wurde – solange Game Pass noch im Hintergrund mitläuft.

Und jetzt also Gearbox. Sollte „Borderlands 4“ wirklich für 80 Dollar über die virtuelle Ladentheke gehen, wäre das ein neuer Rekord für die Serie – und vermutlich ein weiterer Lackmustest, wie weit die Fans bereit sind mitzugehen.

Der Preis ist heiß – aber vielleicht zu heiß

Am 12. September erscheint „Borderlands 4“ für PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 und PC. Ob mit 70 oder 80 Dollar auf dem Preisschild, bleibt vorerst unklar. Klar ist aber: Die Branche testet gerade aus, wie viel der Kunde wirklich schluckt – und ob nostalgische Fans bereit sind, für Loot und Lacher tiefer in die Tasche zu greifen.

Die Frage ist nicht mehr ob der Preis steigt, sondern wann wir aufhören, ihn zu zahlen.