Borderlands 4 – Endgame-Inhalte und den ersten Story-DLC „Mad Ellie and the Vault of the Damned“ enthüllt

Wer Borderlands 4 am 12. September 2025 durchgespielt hat, ist noch lange nicht am Ende angekommen. Gearbox hat auf der PAX West gezeigt, dass nach den Credits eigentlich erst der Kern des Spiels beginnt. Neben einem neu gedachten Ultimate Vault Hunter Modus erwarten uns Bounty-Pakete, wöchentliche Bosskämpfe, saisonale Events und schon kurz nach Release das erste Story-Paket, mit der Rückkehr einer echten Fan-Lieblingin.

Endgame mit neuem Ansatz

Das Endgame von Borderlands 4 dreht sich komplett darum, auf dem Planeten Kairos das beste Loot zu ergattern. Neu dabei ist die überarbeitete Variante des Ultimate Vault Hunter Modus. Anders als früher zwingt er uns nicht, die Kampagne mehrfach zu spielen. Stattdessen steigen wir über fünf Schwierigkeitsstufen hinweg auf, indem wir spezielle Herausforderungen meistern. Jede Stufe bringt einzigartige Firmware-Boni für unsere Ausrüstung, die Builds noch stärker individualisieren.

Dazu kommen wöchentliche Anreize: Weekly Wildcards mit garantierten legendären Items, Big Encore Bosskämpfe – von Moxxi höchstpersönlich präsentiert – und Maurices Black Market, der uns kreuz und quer über Kairos schickt. Das alles ist auf Online-Koop ausgelegt, kann aber auch solo gemeistert werden.

Roadmap mit Bounty- und Story-Paketen

Post-Launch setzt Gearbox auf eine klare Trennung: Bounty-Pakete bringen neue Missionen, Bosse, Skins und kleine Story-Erweiterungen. Den Anfang macht Rush, der Anführer der Outbounders, der das Universum um neue Facetten bereichert.

Die größeren Story-Pakete sind dagegen vollwertige Erweiterungen. Als erstes erscheint Mad Ellie and the Vault of the Damned: ein Cosmic-Horror-Abenteuer mit neuer Region, düsterem Ton und Ellie als spielbarer Ankerfigur. Dazu gibt es neue Missionen, Ausrüstung, den ersten Post-Launch-Kammerjäger und frische Skins.

Borderlands 4 Roadmap

Gratis-Events und alte Bekannte

Neben den Bezahlpaketen verspricht Gearbox regelmäßig kostenlose Inhalte. Ab Oktober startet das saisonale Event Horrors of Kairos mit frischen Waffen und kosmetischen Items. Zudem kehren die unbesiegbaren Bosse zurück, diesmal in einer dedizierten Arena, die Builds auf Herz und Nieren testet. Jeder dieser Kämpfe schaltet ein weiteres Level im Ultimate Vault Hunter Modus frei – ein cleverer Weg, das Endgame stetig zu erweitern.

Borderlands 4 scheint das Problem vieler Looter-Shooter verstanden zu haben. Spieler brauchen nach der Kampagne mehr als nur höheren Schwierigkeitsgrad. Mit Firmware-Boni, variablen Bosskämpfen und saisonalen Events sieht das Paket durchdacht aus. Spannend bleibt, ob die Balance zwischen Belohnung und Grind aufgeht oder ob Spieler am Ende doch wieder dieselben Missionen farmen müssen.

Wie seht ihr das? Reicht euch die Aussicht auf Bounty-Pakete und neue Modi, um auch Monate nach Release dranzubleiben, oder muss Gearbox noch einen drauflegen?