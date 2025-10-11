Borderlands 4: Gearbox gibt Einblick in Post-Launch-Roadmap

Gearbox Software hat auf der PAX Australia einen ausführlichen Ausblick auf das gegeben, was Vault Hunters in Borderlands 4 nach dem Launch erwartet. Randy Pitchford, Sam Winkler und Andru Lynch präsentierten neue Story-Missionen, saisonale Events, zusätzliche Ausrüstung und technische Features, alles Teil eines langfristigen Plans, der Spieler auch nach Release bei Laune halten soll.

How Rush Saved Mercenary Day – der erste Bounty Pack DLC

Den Auftakt macht das Story-DLC How Rush Saved Mercenary Day, das am 20. November 2025 erscheint. Im Fokus steht der Charakter Rush, der auf dem Planeten Kairos ein altes Feiertagsritual wiederbeleben möchte. Dabei trifft er auf Minister Screw, einen Antagonisten, der laut Winkler „keine Feiertage, keine Freude, keine Geschenke und kein Leben“ mag. Pitchford betonte, dass die Entwicklung von Zusatzinhalten durch die etablierten Systeme von Borderlands 4 mittlerweile deutlich effizienter ablaufe.

Noch diesen Monat startet das saisonale Event Horrors of Kairos (23. Oktober bis 6. November). Mit gruseligen Wettereffekten, speziellen Beutegegenständen und festlichen Kosmetika richtet sich das Event vor allem an Spieler, die auf Herausforderungen und Limited-Time-Loot stehen. „Alle Weltbosse erhalten Spuk-Varianten und einzigartige Belohnungen“, so Lynch. Pitchford fügte hinzu, dass der neue dynamische Wettereffekt sogar „Regen aus Blut“ ermöglicht und die dunkle Stimmung unterstreicht.

Borderlands 4: Gearbox stellt Post-Launch-Roadmap vor

Neue Bosse, Waffen und Features

Endgame-Spieler dürfen sich auf invincible Bosse wie Bloom Reaper freuen, der in einer neuen Bergregion von Kairos auftaucht und selbst auf Max-Level fordert. Als Belohnung winken exklusive Items, darunter die Waffe Mantra, ein Faust-basierter Shooter.

Gearbox arbeitet zudem an hochgefragten Features wie Photo Mode und Cross-Save, sowie Performance-Optimierungen, FOV-Slider auf Konsolen und vereinfachte Grafikoptionen auf dem PC. Neue Waffen wie Missile Laser oder Asher’s Rise, ein Maliwan-Scharfschützengewehr, ergänzen das Arsenal, während klassische Pre-Sequel-Waffen und Pearlescent-Waffen zurückkehren.

Pitchford schloss die Präsentation mit einem Dank an die Community: „Unsere Arbeit existiert für euch. Es geht darum, Freude und Glück für Gamer zu schaffen.“ Zwischen How Rush Saved Mercenary Day und Horrors of Kairos zeigt Gearbox klar, dass Borderlands 4 weit über den Launch hinaus spannend bleiben soll.