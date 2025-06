Borderlands 4: Gearbox gibt erstmals tiefe Einblicke in die Entwicklung der Vault Hunters

Die Borderlands-Reihe steht seit jeher für chaotischen Humor, abgefahrene Waffen und eine Welt, in der Moral eher Verhandlungssache ist. Mit Borderlands 4 will Entwickler Gearbox Software all das toppen – und gewährt in der Doku Beyond the Borderlands erstmals ehrliche Einblicke hinter die Kulissen. Dabei wird schnell klar: Der Weg zum „größten Borderlands aller Zeiten“ ist kein Zufall, sondern das Ergebnis harter Teamarbeit, ständiger Iteration – und viel Input aus der Community.

Im Zentrum stehen erneut die Vault Hunters, jene Antihelden, die irgendwo zwischen Kopfgeldjäger, Abenteurer und wandelnder Naturkatastrophe agieren. Laut den Entwicklern ist die Idee eines Vault Hunters mehr als nur ein Skilltree – sie spiegelt eine Philosophie wider: „Sie sind Schatzsucher, aber auch Überlebenskünstler, die das Chaos lieben – und darin aufblühen.“

Von der Skizze zum Skilltree

Spannend ist der kreative Entstehungsprozess der Charaktere. Jeder Mitarbeiter bei Gearbox darf Ideen für neue Vault Hunters einreichen – das ist gelebte Praxis in dem Studio. Aus zahlreichen Pitches entsteht eine Shortlist, aus der dann einzelne Elemente kombiniert werden. Das Ziel: spielbare Figuren, die nicht nur „cool aussehen“, sondern sich auch so spielen.

Und genau da beginnt der eigentliche Aufwand: Prototypen werden gebaut, wieder verworfen, Fähigkeiten neu gedacht, Animationen angepasst. Playtesting ist laut Team ein zentraler Bestandteil – „wir hören auf, wenn der Code sagt: Schluss jetzt, wir müssen ausliefern.“ Bis dahin wird geschraubt, gefeilt und verbessert.

Auch inhaltlich bleibt Gearbox seiner Linie treu: Klassentypen wie die Sirene oder der Soldat kehren zurück – allerdings mit neuen Twists. Gedankenspiele wie „Was, wenn die Sirene dunkle, unkontrollierbare Kräfte hätte?“ oder „Was, wenn der Soldier ein kybernetisch erweiterter Cyborg wäre?“ klingen nicht nur nach Fan-Fiction, sondern sind konkrete Konzepte, die es ins Spiel schaffen könnten.

Größer, schöner, kompromisslos Borderlands

Laut den Entwicklern ist Borderlands 4 „deutlich größer“ als alle Vorgänger – und gleichzeitig feiner in Details und Präsentation. Gearbox verspricht mehr Fähigkeiten, mehr Vielfalt, mehr Spielraum für kreative Builds. Die berühmten „Milliarden von Waffen“ sollen nicht nur ein Marketinggag bleiben, sondern sich spürbar weiterentwickelt haben. Und auch die offene Welt sei dynamischer und lebendiger als je zuvor.

Ob das alles aufgeht, bleibt natürlich abzuwarten. Was Beyond the Borderlands aber zeigt: Hinter dem überdrehten Stil steckt ein Studio, das weiß, was es will – und das sein Publikum kennt.

Was wünscht ihr euch von Borderlands 4? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!