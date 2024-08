Borderlands 4: Gearbox Software kündigt Titel für 2025 an

In der kommenden Episode des ultimativen Loot-Shooters schlüpfen die Spieler in die Rolle eines legendären Vault Hunter. Auf der Jagd nach wertvollen Schätzen erkunden sie einen bisher unbekannten Planeten, der voller Geheimnisse und Gefahren steckt. Mit jedem Schritt müssen sie sich durch endlose Wellen von feindlichen Kreaturen kämpfen, um die wertvollste Beute zu sichern.

What do you think?