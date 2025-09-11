Borderlands 4 im Review-Check – Solide Action, aber nicht ohne Macken

Borderlands ist zurück – lauter, wilder und mit noch mehr Loot. Doch wie schlägt sich Borderlands 4 in den ersten Tests? Aktuell liegen vor allem PC-Reviews vor, und die ziehen ein gemischtes, aber insgesamt positives Fazit: spielerisch stärker als der Vorgänger, erzählerisch weiter mit Luft nach oben.

Story trifft Ballerei – diesmal mit mehr Bewegung

Die größte Überraschung: Viele Tester sehen Borderlands 4 als klares Upgrade gegenüber Teil 3. Besonders die neuen Bewegungsmechaniken bringen frischen Wind in die altbekannte Ballerei. Rennen, sliden, klettern – das Gunplay wirkt dadurch dynamischer und flotter. Auch die Story wird als besser strukturiert beschrieben: keine wirren Nebenschauplätze, sondern ein klarerer Fokus und Charaktere, die zumindest teilweise überzeugen.

The Games Machine vergibt stolze 9/10 und lobt vor allem das Tempo und die Figuren. Hier hat Gearbox verstanden, dass eine Loot-Shooter-Kampagne mehr braucht als nur eine Kette aus Gefechten.

„Mehr vom Gleichen“ – nicht jeder ist begeistert

Doch es gibt auch Gegenstimmen. Gamesurf zieht den Vergleich zum ewigen „Borderlands-Prinzip“: Loot, Chaos, Waffenwahn – alles da, aber nicht wirklich neu. Zwar punktet das Kampfsystem mit brachialem Wumms, doch die Technik sorgt für Stirnrunzeln. Hohe Anforderungen, schwache Performance und eine Grafik, die nicht den ganz großen Sprung wagt. Das Fazit: 8.5/10, Spaß ja, Innovation eher nein.

Game Spot wiederum hebt das Build-Crafting hervor: Jede Klasse hat ihren Reiz, und das Gameplay ist so ausbalanciert wie nie zuvor. Gleichzeitig langweilen sich die Tester an Story und Missionsdesign – nach einer Weile fühlt sich der Gegner-Pool zu klein an. Wertung: 8/10.

Starke Action, schwache Verpackung

Unterm Strich ist Borderlands 4 genau das, was man erwartet: ein Shooter mit absurd vielen Waffen, knackigen Kämpfen und einem klaren Fokus auf Loot. Wer Story-Tiefe sucht, könnte enttäuscht werden. Wer aber einfach nur Bock auf Action und Chaos hat, bekommt den bisher spielmechanisch besten Teil der Reihe.

Bleibt die Frage: Wann folgen die Konsolen-Reviews? Denn bisher haben scheinbar und laut Metacritic nur PC-Spieler einen Blick auf die Vollversion werfen können. Dass es keine Review-Codes für die PS5 im Vorfeld gab, untermauern verschiedene Berichte im Netz.