Borderlands 4: Kein Platz mehr für Minikarten – warum Gearbox alles anders macht

Wer braucht schon eine Minikarte? Laut Gearbox Software – niemand. Zumindest nicht in Borderlands 4, das sich anschickt, alte Gewohnheiten über Bord zu werfen und mit einer Designentscheidung für Diskussionen sorgt: Der klassische Mini-Map-Klecks in der Ecke fliegt raus. Stattdessen bekommen Spieler einen Kompass – eine Veränderung, die auf dem Papier harmlos klingt, in der Praxis aber das Spielgefühl drastisch verändern könnte.

Randy Pitchford, Gearbox-Oberhaupt und professioneller Feature-Verteidiger, lieferte auf der PAX East die Begründung: „Die Sache ist die: Ihr habt das Spiel noch nicht gespielt.“ Recht hat er. Noch. Dennoch wirft er einen spannenden Blick zurück: Während der erste Teil ganz ohne Minikarte auskam, wurde sie in Borderlands 2 eingeführt – und fortan zum Standard. Jetzt will man diesen Standard wieder einreißen. Warum?

So will Borderlands 4 eure Navigation revolutionieren

„Wir haben eine riesige Welt erschaffen“, erklärt Pitchford. Eine Welt, die nicht nur größer, sondern vor allem vertikaler sein soll als alles bisher Dagewesene. Der neue Enterhaken und das Versprechen, dass alles, was man sieht, auch erreichbar ist, lassen bereits erahnen: Borderlands 4 will hoch hinaus – im wahrsten Sinne. Und genau da liegt laut Pitchford das Problem: Eine 2D-Minimap kann in einem dreidimensional gestapelten Chaos schnell zur Desorientierung führen. Was nützt eine Karte, wenn das Ziel drei Ebenen unter einem liegt?

Der neue Kompass soll dieses Problem lösen. Mit Pfeilen, die auch Höhenunterschiede anzeigen, will Gearbox eine natürlichere Navigation fördern. Statt ständig in die Ecke zu schielen, sollen sich Spieler wieder mehr auf ihre Umgebung konzentrieren – und tatsächlich spielen, statt „die Karte zu spielen“.

Ob diese Philosophie aufgeht, bleibt abzuwarten. Gearbox setzt mit Borderlands 4 nicht auf reine Evolution, sondern auf mutige Designbrüche. Der Abschied von der Minikarte könnte viele Spieler aus ihrer Komfortzone werfen – aber genau das macht ihn so interessant.

Denn manchmal bedeutet Fortschritt, sich von alten Mustern zu lösen. Und wer weiß: Vielleicht brauchen wir tatsächlich keine Karte, um uns in Borderlands 4 zurechtzufinden. Sondern nur ein Ziel – und den Mut, loszugehen.