Borderlands 4 – Kein PS5 Pro Support und technische Probleme auf PS5?

Wenn ein Blockbuster wie Borderlands 4 erscheint, erwartet man eigentlich ein reibungsloses Erlebnis. Doch schon kurz nach dem Start häufen sich Meldungen über technische Probleme – nicht nur am PC, sondern auch auf der PlayStation. Und während sich PC-Spieler vor allem über Stottern und Renderfehler beschweren, gibt es auch von der PS5-Seite deutliche Kritik. Besonders kritisch wird der fehlende PS5 Pro-Support bemängelt, der im Fokus vieler Technikfans steht.

Erste Spielerberichte klingen ernüchternd

Auf Reddit berichten mehrere Spieler von FPS-Einbrüchen und schwankender Performance. Einer beschreibt das Erlebnis so: Im Tutorial läuft alles rund, doch sobald die offene Welt ins Spiel kommt, sinkt die Bildrate spürbar – gerade in Gefechten. Andere sprechen von langen Sessions, in denen das Spiel nach und nach auf 30 fps absackt. Auch das Splitscreen-Feature fällt durch: unscharfe Optik, Auflösungsbrüche und Bildraten um 30 bis 40 fps machen Koop-Sessions zur Geduldsprobe.

Diese Probleme scheinen nicht exklusiv zur PS5 oder PS5 Pro zu gehören, sondern ziehen sich durch alle Plattformen. Doch genau das sorgt für Frust: Ein AAA-Spiel, das über Jahre hinweg entwickelt wurde, sollte eigentlich einen stabileren Start hinlegen.

Kein PS5 Pro Support zum Launch

Noch auffälliger ist jedoch das Fehlen spezieller PS5 Pro-Features. Weder höhere Auflösung noch stabilere Framerates – Besitzer der neuen Konsole bekommen aktuell keine Vorteile geboten. Auf der Reddit-Seite zur PS5 Pro macht sich bereits Unmut breit: „Disgusting“ nennt ein User die Situation, andere fühlen sich schlicht übergangen.

Zwar ist es nicht ungewöhnlich, dass PS5 Pro-Unterstützung erst Wochen oder Monate nach Release nachgereicht wird. Doch dass ein so großer Titel wie Borderlands 4 zum Launch keine Anpassungen hat, lässt Fragen offen. War der Zeitplan wieder einmal wichtiger als die technische Qualität? Und könnte das Fehlen von Review-Codes im Vorfeld ein Hinweis darauf sein, dass Gearbox die Probleme schon kannte?

Noch ist es zu früh für ein endgültiges Urteil. Viele technische Schwierigkeiten lassen sich mit Patches beheben, die Frage ist nur, wie schnell Gearbox reagieren wird. Was aber bleibt: Die PS5 Pro startet mit einem weiteren großen Titel, der ihre Möglichkeiten nicht nutzt. Und das wirft die spannende Frage auf: Warum kaufen Spieler eigentlich eine neue Konsole, wenn selbst Vorzeigereihen wie Borderlands sie ignorieren?