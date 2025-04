Borderlands 4 kommt früher – und gibt womöglich den Weg für GTA 6 frei

In einer Industrie, in der Verschiebungen zur Tagesordnung gehören, überrascht Gearbox mit einem selten gewordenen Move: „Borderlands 4“ erscheint nicht später, sondern früher. Statt wie ursprünglich geplant am 21. September, erscheint der Koop-Shooter nun bereits am 12. September 2025. Ein kleines Geschenk an die Fans – und womöglich Teil eines viel größeren Plans.

Borderlands 4 erscheint nun früher

Auf den ersten Blick ist die Vorverlegung ein netter Fan-Service. Immerhin gehört „Borderlands“ seit Jahren zu den verlässlichsten Franchises im AAA-Bereich: überdrehter Humor, abgedrehte Charaktere, zig Milliarden Waffen und ein Grafikstil, der inzwischen Kultstatus hat. Trotz des desaströsen Kinofilms – der wohl eher in der Borderlands-Wüste als im Gedächtnis der Popkultur enden wird – scheint das Spiel selbst in hervorragendem Zustand zu sein. Gearbox-CEO Randy Pitchford wirkte im (inzwischen gelöschten) Video jedenfalls äußerst zufrieden mit dem Status des Spiels, das demnächst auch in einer eigenen State of Play näher vorgestellt wird.

Doch die spannendere Frage lautet: Warum zieht Gearbox den Release überhaupt vor?

Eine Erklärung liegt bei der Mutterfirma: Take-Two Interactive. 2025 ist für den Publisher ein Jahr der Superlative – ein neues Mafia-Spiel, das übliche NBA 2K und dann natürlich der Elefant im Raum: „GTA 6„. Schon lange wird spekuliert, dass das Spiel noch im Herbst dieses Jahres erscheint – und die überraschende Borderlands-Vorverlegung könnte genau das bestätigen.

Ein cleverer Schachzug, um GTA 6 später im Jahr das Rampenlicht zu überlassen?

Denn wer klug ist, bringt nicht zwei Schwergewichte im Zeitraum Monat auf den Markt. Ein bisschen Abstand schafft Luft – nicht nur für die Verkaufszahlen, sondern auch fürs Marketing. „Borderlands 4“ bekommt seinen Moment im Rampenlicht, bevor „GTA 6“ die Welt einmal komplett aus den Angeln hebt. Sollte Rockstar Games also wirklich den Oktober oder November ins Auge gefasst haben, wäre ein September-Release von „Borderlands 4“ der perfekte strategische Schachzug.

So oder so: Fans von zynischem Humor und Loot-Wahnsinn dürfen sich freuen. Und wer „Borderlands 4“ in Ruhe durchspielen will, sollte sich beeilen – bevor ein gewisser Gangster aus Vice City die komplette Gaming-Welt übernimmt. Vorausgesetzt es kommt nicht doch noch zur großen Verschiebung.

„Borderlands 4“ erscheint am 12. September 2025 für PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC.