Borderlands 4 Launch Party in Berlin: Chaos im Zentrum der Stadt

Borderlands 4 feiert Weltpremiere in Berlin! Am 12. September verwandelt sich das Sony Centre in einen Schauplatz voller Chaos, Cosplay und echtem Loot.

Patrick Held
patrick author
ByPatrick Held
Patrick begleitet die Gaming-Welt seit den Anfängen der PlayStation – als Spieler, Technikfan und kritischer Beobachter. Auf PlayFront.de liefert er fundierte Analysen, klare Meinungen und unbequeme...
Borderlands 4 Amon

Berlin hat schon viele Gaming-Events gesehen, doch am 12. September steht die Hauptstadt ganz im Zeichen von Borderlands 4. Zur Feier des weltweiten Launches laden 2K und Gearbox ins Center am Potsdamer Platz ein, und versprechen einen Tag, der genauso chaotisch und schräg wird wie das Spiel selbst.

Von 9 bis 19 Uhr können Fans gemeinsam durchdrehen, Loot abgreifen und in die Rolle echter Kammerjäger schlüpfen.

Cosplay, Loot und Fotowände

Das Event lebt nicht nur von spielbaren Szenen, sondern auch von der Community. Mit dabei ist Maul Cosplay, der weltweit für seine detailgetreuen Kostüme bekannt ist, unterstützt von anderen Fanlieblingen. Wer sich selbst ins Borderlands-Universum katapultieren möchte, kann das an einer Fotowand und in aufwendig gestalteten Kulissen tun.

Dazu gibt es Gewinnspiele mit Borderlands 4-Masken, echtem Loot und allerlei Erinnerungsstücken. Kurz gesagt: Ein Event, das nicht bloß Promo ist, sondern ein kleines Fest für die Fans.

Details zum Event:

  • Datum: Freitag, 12. September 2025 
  • Uhrzeit: 09:00 Uhr – 19:00 Uhr 
  • Wo: Sony Centre, Potsdamer Str. 2, 10785 Berlin 
  • Was: Eine epische Feier zu Borderlands 4 

Man könnte sagen: Noch ein Launch-Event mehr. Aber die Party im Center am Potsdamer Platz sticht heraus, weil sie zeitgleich mit dem weltweiten Release von Borderlands 4 stattfindet, und damit zu einer Art Live-Erlebnis für alle wird, die direkt in die neue Kammerjäger-Saga einsteigen wollen. Ob es ein Vorgeschmack auf eine stärkere Präsenz von 2K in Europa ist, bleibt abzuwarten. Wer Borderlands liebt, bekommt hier mehr als nur Trailer und Demo-Stände – er bekommt die Chance, Teil einer Community zu sein, die seit Jahren durchgeknallt, loyal und laut ist.

