Borderlands 4: Offen, frei, aber keine „Open World“ – Randy Pitchford erklärt warum

Pitchford stellte unmissverständlich klar, dass „Borderlands 4“ kein „Open World“-Spiel ist. „Der Begriff ist mit viel Ballast behaftet, der nicht auf unser Spiel zutrifft“, erklärte er in einem Interview. Auf Twitter reagierte er sogar direkt auf einen Content-Creator, der Borderlands 4 in die Open-World-Schublade stecken wollte, und sagte vielsagend: „Sie werden schon sehen.“

