Borderlands 4 Performance Check: PS5 & Xbox-Versionen unter der Lupe

Gearbox Software hat mit Borderlands 4 den Sprung auf Unreal Engine 5 gewagt und liefert optisch ein imposantes Spektakel ab: Lumen-basierte globale Beleuchtung, Nanite-gestützte Geometrie und virtuelle Schattenkarten bringen die chaotische Welt erstmals in konsolenfreundlicher UE5-Pracht. Doch während die Grafik glänzt, stolpert die Technik bei der Performance.

60 FPS-Modi: Einbrüche nach längerer Spielzeit

Digital Foundry hat PS5, PS5 Pro sowie Xbox Series X/S getestet und offenbart ein klares Muster. Der 60 FPS-Performance-Modus beginnt stark, verschlechtert sich aber mit fortlaufender Spielzeit. Auf allen getesteten Plattformen zeigen sich nach rund 30 bis 60 Minuten spürbare Einbrüche. Besonders in großen Gefechten in der Howl Area oder komplexen Missionen fällt die Framerate auf 45–55 FPS, später auf der Basis-PS5 sogar auf 35 FPS. Bildschirmrisse verstärken den Effekt. Gearbox-Chef Randy Pitchford bestätigte das Problem bereits via Social Media, ein Patch ist in Arbeit, vorübergehende Lösung: Spiel neu starten.

Interessanterweise stabilisiert der Wechsel auf die 30 FPS-Qualitätsoption die Performance merklich. CPU-intensive Berechnungen wie Objektzerstörung, KI-Logik und Bullet-Checks belasten die Konsole dann weniger. PS5, PS5 Pro und Xbox Series X erreichen hier nahezu durchgehend 30 FPS, auch bei langen Sessions. Series S, limitiert auf 30 FPS, hält sich erwartungsgemäß stabil, wenn auch bei niedrigerer Auflösung.

PS5 Pro & Series S: Unterschiede und Vorteile

Ein Bonus für PS5 Pro-Spieler: Menüs, HUD und Text werden in scharfem 4K dargestellt. Die dynamische In-Game-Auflösung erreicht teils 1152p und liefert ein merklich schärferes Bild als Basis-PS5 oder Series X. Texturfilterung und LOD-Abstände profitieren ebenfalls, die PS5 Pro-Version wirkt rundum sauberer, auch wenn 60 FPS-Einbrüche weiterhin auftreten.

In der Praxis zeigt Borderlands 4, dass ambitionierte UE5-Grafik noch immer ihre Tücken auf Konsolen hat. Während die visuelle Präsentation beeindruckt, müssen Spieler mit wiederkehrenden Performance-Drops rechnen. Reset-Empfehlungen sind ein Hinweis darauf, dass Speicherlecks oder nicht optimierte Cache-Nutzung die Ursache sein könnten, ähnlich wie zuletzt bei Oblivion Remastered.

Für die Branche bedeutet das: UE5 kann technisch glänzen, doch reine Hardware-Power allein reicht nicht, wenn Optimierung vernachlässigt wird. Spieler sollten vorerst mit 30 FPS-Modi planen, wenn längere Sessions anstehen. Gearbox steht also vor der doppelten Herausforderung: visuelle Ambitionen halten, Performance endlich stabilisieren.