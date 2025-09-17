Borderlands 4: Pitchford über Hass im Internet – „Das ist eigentlich eine andere Form von Liebe“

Randy Pitchford, der kreative Kopf hinter Borderlands 4, ist kein Unbekannter, wenn es um Kritik und negative Kommentare im Netz geht. In einem Interview mit GamesRadar sprach Pitchford offen über sein Verhältnis zu Online-Hass, und überraschte mit einer Sichtweise, die man so nicht jeden Tag hört: Für ihn ist Hass im Netz eine Art von Liebe.

„Wenn jemand kommentiert, ist er wirklich interessiert“, erklärt Pitchford. „Sie investieren Zeit, innezuhalten, sich auf etwas einzulassen. Das ist Engagement, und das nutze ich als Antrieb.“ Für den Entwickler geht es nicht darum, sich von negativen Stimmen hemmen zu lassen, sondern sie als Zeichen wahrer Aufmerksamkeit zu sehen.

Beatles, Kinderzeichnungen und kreative Freiheit

Pitchford geht in seiner Argumentation noch einen Schritt weiter: Er vergleicht sein eigenes, teils inkonsistentes Werk mit den Beatles und sogar mit den Kühlschrankzeichnungen eines Sechsjährigen. Die Botschaft: Niemand sollte aufhören, kreativ zu sein, nur weil nicht alles perfekt ankommt.

„Jeder, der jemals etwas gemacht hat, geht mit dem Gedanken an die Sache heran: ‚Ich will mein Bestes geben‘, egal ob man ein Bild malt oder ein Album schreibt“, sagt Pitchford. Und selbst bei den Beatles gebe es Songs, die man vielleicht nicht mag, trotzdem heißt das nicht, dass sie aufhören sollten. Für ihn ist Borderlands 4 daher kein Risiko, das ihn lähmt, sondern eine Gelegenheit, sich weiter zu entfalten, unabhängig vom Urteil der Community.

Borderlands 4 und die Preisdebatte

Das Interview fällt übrigens zeitlich kurz vor dem Release von Borderlands 4 und der Diskussion um den Preis von 80 Euro. Pitchford nimmt die Kritik daran gelassen: „Wir machen uns über den Hass keine Sorgen. Das ist Engagement, und Engagement ist wichtig.“ Ob Spieler den Preis fair finden oder nicht, für Pitchford bleibt der kreative Fokus entscheidend.

Seine Haltung ist bemerkenswert: In einer Zeit, in der Entwickler oft von Shitstorms überwältigt werden, betont Pitchford die Bedeutung von Feedback als Antrieb und nicht als Bremsklotz. Für Fans bedeutet das: Borderlands 4 entsteht unter einem Entwickler, der Kritik nicht scheut, sie aber konstruktiv nutzt.

Ob Borderlands 4 nun das nächste große Meisterwerk wird oder nicht, Pitchfords Einstellung zeigt, dass Kreativität nicht durch Hass blockiert werden sollte. Vielleicht ist seine Sichtweise ein kleiner Reminder für alle, die sich in der Community bewegen: Kritik ist Teil der Leidenschaft, und manchmal genau das, was ein Projekt lebendig hält.