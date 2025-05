Borderlands 4 – Randy Pitchford entschuldigt sich erneut, nur zu spät – ein Lehrstück in PR-Desaster

Es hätte ein ganz normaler PR-Auftritt während der PAX East sein können – bis Gearbox-Präsident Randy Pitchford gefragt wurde, was denn Borderlands 4 kosten werde. Seine spontane Antwort? „Ich weiß es nicht.“ Hätte er es dabei belassen, wäre die Diskussion schnell wieder im digitalen Nirwana verschwunden. Doch was folgte, war keine nüchterne Erläuterung zu Preisbildungsprozessen in der Spielebranche, sondern eine ungeschickte Mischung aus Belehrung, Sentimentalität und Überheblichkeit.

Denn als ein User auf X Pitchford mit der berechtigten Sorge konfrontierte, dass 80-Dollar-Spiele für viele unerschwinglich seien, konterte der Gearbox-Boss mit einer Anekdote aus seiner Jugendzeit: Er habe damals in einer Eisdiele geschuftet, um sich ein Spiel zu kaufen. Die implizite Botschaft? Wenn dir Borderlands 4 zu teuer ist, arbeite halt mehr – wenn du ein echter Fan bist. Ein Satz, der in Zeiten globaler Inflation und stagnierender Löhne wie ein Schlag ins Gesicht vieler Spieler wirkt.

Die Kunst der halbgaren Entschuldigung

Tage später kam sie dann: die „Entschuldigung“. Pitchford erklärte in einem langen X-Post, es tue ihm leid, dass seine Aussagen missverstanden worden seien. Nicht etwa, dass sie unangebracht oder elitär waren. Nicht, dass er sich herablassend gegenüber einer Community geäußert hatte, die seine Spiele überhaupt erst relevant macht. Nein – das Problem lag offenbar in der Rezeption, nicht in der Aussage selbst.

Die eigentliche Entschuldigung wirkt nicht nur zu halbherzig, sondern auch deutlich zu spät. Zwischen dem Vorfall und Pitchfords versuchter Schadensbegrenzung lagen mehrere Tage – eine Ewigkeit im schnelllebigen Netz-Zeitalter. Statt direkt die Verantwortung zu übernehmen, ließ er erst die Kritik anschwellen, bis sich das Netz in seiner Empörung bereits formiert hatte. Was danach kam, wirkte eher wie ein PR-Pflichtprogramm denn wie ehrliche Einsicht. Die Entschuldigung wurde dadurch nicht nur zur Farce, sondern auch zur verpassten Chance, verlorenes Vertrauen wieder aufzubauen.

Solche Pseudo-Entschuldigungen sind in der Branche leider keine Seltenheit. Man entschuldigt sich nicht für das, was man gesagt hat, sondern dafür, dass es bei anderen falsch angekommen ist. Man bedient sich dabei der „Sorry, dass du dich angegriffen fühlst“-Rhetorik – ein Klassiker unter Managerfloskeln, die nichts kosten und noch weniger bedeuten.

80 Dollar – und kein bisschen Fanservice

Dass Pitchfords Reaktion so viel Staub aufwirbelt, ist kein Zufall. Die Preise für AAA-Spiele sind in den letzten Jahren geradezu explodiert. Was früher 60 Dollar kostete, wurde mit der PS5- und Xbox Series-Ära schnell zu 70 – nun scheint mit Nintendo und möglicherweise Take-Two die nächste Sprungmarke bei 80 Dollar bevorzustehen. Und anstatt Verständnis zu zeigen, dass nicht jeder Gamer bereit oder in der Lage ist, diesen Preis mitzugehen, zieht Pitchford eine toxische Mauer zwischen „echten Fans“ und dem Rest.

Das wirkt nicht nur unsensibel, sondern auch geschäftlich fragwürdig. Denn Borderlands ist keine unantastbare Marke mehr. Der dritte Teil spaltete bereits die Fanbasis, und Gearbox hat seither keinen unumstrittenen Hit mehr gelandet. In so einem Moment auf dem hohen Ross zu sitzen, könnte sich als folgenschwerer Fehler erweisen – besonders, wenn der Markt zunehmend bereit ist, mit dem Geldbeutel abzustimmen.

Pitchfords Auftritt zeigt einmal mehr, wie gefährlich es ist, sich in einer preissensiblen Zeit von der eigenen Community zu entfremden. Wer ein Spiel für 80 Dollar verkaufen will, sollte es nicht als Fanpflicht darstellen – sondern als verdientes Vergnügen.