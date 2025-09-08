Borderlands 4 setzt auf das beste Endgame bisher, verspricht Gearbox

Borderlands 4 will nicht nur beim Story-Abschluss glänzen, sondern vor allem danach. Das Endgame wurde komplett neu gedacht, und liefert eine Mischung aus Nostalgie und Innovation, die Veteranen wie Neueinsteiger bei Laune halten soll.

Weekly Wildcard-Missionen

Eines der Highlights sind die neuen Wildcard-Missionen. Jede Woche gibt es einen speziellen Auftrag mit eigenen Gegner-Modifikatoren, und am Ende winkt garantiert ein Legendary. Damit verabschiedet sich Borderlands 4 von der reinen Zufalls-Lotterie und gibt Spielern eine planbare Möglichkeit, gezielt nach begehrtem Loot zu farmen. Ein cleverer Schachzug, der die Motivation hochhält, ohne den Grind komplett zu killen.

Ganz neu im Borderlands-Kosmos ist Firmware, im Prinzip Gear-Sets, die über Schilde, Klassenmods oder Upgrades verteilt sind. Drei Teile ergeben ein komplettes Set mit maximalem Bonus, schon ein Teil liefert die Basisstufe. Da Firmware nur auf höheren Schwierigkeitsstufen droppt, entsteht ein klassischer Anreiz zum Durchbeißen. Wer gerne an Builds tüftelt, dürfte hier Wochen versenken.

Spezialisierungen statt Guardian Ranks

Statt das alte Guardian-System weiterzuschleppen, gibt es nun Spezialisierungen: ein eigener Endgame-Skilltree mit separatem XP-Pool. Hier lassen sich bis zu vier aktive Boni einsetzen, die Builds deutlich individueller machen. Ein nachvollziehbarer Schritt, denn Guardian Ranks hatten sich zuletzt eher wie ein Pflichtprogramm angefühlt.

Auch alte Bekannte sind zurück: Ultimate Vault Hunter Mode feiert sein Comeback, diesmal aber modular mit freischaltbaren Schwierigkeitsgraden und eigenen Herausforderungen. Dazu gesellen sich Raid-Bosse, die nicht nur brachial schwer, sondern auch die besten Drops im Spiel bereithalten. On top gibt es Moxxis Encore-Maschine, mit der sich Bosse gezielt neu herausfordern lassen – ganz ohne umständliches Speichern und Laden.

Ein Endgame, das Bock macht

Borderlands 4 scheint genau das Problem anzugehen, an dem Teil 3 gekrankt hat: die Langzeitmotivation. Mit klaren Strukturen wie Wildcard-Missionen und Firmware-Sets bekommen Spieler endlich greifbare Ziele statt reines RNG-Lotto. Ob das Endgame wirklich das „beste aller Zeiten“ wird, muss die Praxis zeigen – aber die Zutaten sind vielversprechend.

Borderlands 4 ist ab sofort vorbestellbar für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 sowie PC über Steam und Epic Games.