Borderlands 4: So viel Speicherplatz braucht der Loot-Shooter, Preload startet bald

Borderlands 4 steht vor der Tür, und es kommt weniger hungrig daher, als viele gedacht haben. Gearbox hat nicht nur den Release vorgezogen, sondern auch die Spielgröße optimiert. Wer auf der Konsole oder dem PC noch Platz schaffen wollte, kann aufatmen: Ihr müsst keine epische Aufräumaktion starten.

Dateigröße überraschend klein

Die Erwartungen waren hoch, denn Borderlands 4 gilt als große, farbenfrohe Looter-Shooter-Sause mit Tonnen von Assets. Trotzdem hat Gearbox offenbar sauber optimiert. Laut PlayStation Game Size wiegt die PlayStation-Version 28,17 GB, die Xbox-Fassung 29,5 GB. PC-Spieler müssen etwas mehr einplanen: 65 GB Download stehen hier an.

Für Konsolen-Spieler bedeutet dies, dass euer vorhandener Speicherplatz ausreichen wird, um direkt loszulegen. Für PC-Spieler könnte der Platzbedarf dennoch eine kleine Hürde darstellen, aber es ist deutlich überschaubarer als bei manch anderem Triple-A-Titel.

Borderlands 4 Preload startet am 10. September

Wer vorab laden möchte, kann das bereits ab dem 10. September tun, also ab heute. Das ist praktisch, denn am Release-Tag müsst ihr nicht mehr stundenlang warten, sondern könnt direkt einsteigen. Ein kleiner Wermutstropfen: Ein Day-One-Patch könnte noch zusätzliche Daten nachschieben. Plant das also ein, falls ihr am ersten Tag wirklich sofort loslegen wollt.

Borderlands 4 enttäuscht nicht nur inhaltlich nicht, sondern zeigt auch, dass große Spiele nicht zwangsläufig riesige Speicherfresser sein müssen. Die Dateigröße ist moderat, der Preload sinnvoll terminiert, ein guter Start für Gearbox’ neuestes Abenteuer. Wer auf PS5 oder Xbox zockt, kann entspannt den Speicher prüfen; PC-Spieler sollten vielleicht vorher ein bisschen aufräumen.