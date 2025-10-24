Borderlands 4 startet Horror-Event „Horrors of Kairos“ – Blutregen, Beute und SHiFT-Code

2K und Gearbox haben mit dem kostenlosen Mini-Event Horrors of Kairos eine blutige Saison in Borderlands 4 eingeläutet. Zwischen dem 23. Oktober und dem 6. November erwartet Spieler ein finsterer Albtraum. Überall in Pandora regnet es Blut – buchstäblich. Der Effekt begleitet alle Weltboss-Kämpfe und sorgt nicht nur optisch für Stimmung, sondern bringt auch einen spürbaren Boost in Sachen Loot.

Während des Events gibt es erhöhte Chancen, zwei neue legendäre Gegenstände zu ergattern: das Tediore-Sturmgewehr „Murmur“ und die Ordensgranate „Skully“. Beide sollen laut Gearbox besonders im Spätspiel glänzen, wenn Builds stärker auf Elementschaden und Crowd Control setzen.

Gratis-Belohnungen und SHiFT-Code

Zur Feier des Halloween-Events gibt’s außerdem kosmetische Extras: Der „Gourd Your Loins“-Kopf passt auf alle Kammerjäger:innen, während der Waffen-Skin „Hex Appeal“ universell für alle Waffentypen gilt. Beide Goodies lassen sich über diesen SHiFT-Code freischalten: 3S6BB-ZXT93-KRT3W-BT3T3-JW6TZ

Wie üblich kann der Code über das Hauptmenü oder die Gearbox-Website eingelöst werden, schnell sein lohnt sich, da die Einlösedauer meist begrenzt ist.

Technisches Update mit spürbarem Effekt

Zeitgleich zum Event haben die Entwickler ein umfangreiches Update veröffentlicht, das sich primär um Stabilität, Mehrspieler-Performance und Balancing kümmert. Verbesserte UI-Reaktionszeiten, optimierte Audio-Optionen und neue Barrierefreiheitsfunktionen stehen laut den Patch Notes ebenso auf der Liste wie ein Feinschliff an Bossverhalten und Missionsabläufen.

Laut 2K sollen diese Änderungen vor allem das Endgame verbessern, in dem einige Klassen bislang mit unausgeglichenem Schadensoutput und fehlerhaften Synergien zu kämpfen hatten. Wenn die Anpassungen halten, was sie versprechen, könnte das ein wichtiger Schritt für den langfristigen Feinschliff von Borderlands 4 sein.

Horrors of Kairos ist kein riesiges Content-Update, aber ein gelungenes, thematisch stimmiges Event mit ordentlichen Belohnungen. Der begleitende Patch dürfte vor allem jene freuen, die seit Release über Balance-Probleme geklagt haben. Gearbox liefert hier einen soliden Mix aus Fanservice, Stabilität und frischem Loot – genau das, was ein Live-Spiel zwischendurch braucht.