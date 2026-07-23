Borderlands 4 Story Pack 2 bringt FL4K und neue Kammer-Jägerin am 10. September

Gearbox Software veröffentlicht das zweite große Story-Paket „FL4K and the Last Resort“ am 10. September 2026 für „Borderlands 4“. Neben der Rückkehr des Bestienmeisters erweitert die neue spielbare Klasse Loveless the Hacker das Kader.

FL4K-Rückkehr und Tediore-Invasion auf Kairos

In der zweiten vollwertigen Story-Erweiterung reisen Spieler auf eine dicht bewachsene Dschungelinsel mit einem vulkanischen Luxusresort, um den verschwundenen Skag Mr. Chew aufzuspüren. Die Suchaktion überschneidet sich direkt mit einer verdeckten Invasion des Tediore-Konzerns auf dem Planeten Kairos.

Keine Atempause für den Bestienmeister.

Mit dem Release von Story Pack 2 stößt mit Loveless the Hacker eine weitere spielbare Kammer-Jägerin zum Kader. Die ehemalige Anshin-Hackerin kombiniert kybernetische Implantate mit einem selbstentwickelten digitalen Virus. Dieses Virus manifestiert sich im Gefecht per Digistruct-Technologie als physische Projektion und erweitert das taktische Spektrum um neue Skilltrees.

Zwischenschritt Ende Juli: Bounty Pack 4

Vor dem großen September-Update schiebt Gearbox am 30. Juli 2026 das kleinere „Bounty Pack 4: Murders and Acquisitions“ vor. Der Inhalt führt in die verseuchte Wüstenschlucht Toxic Scowl und nutzt eine wiederholbare Missionsstruktur mit Entscheidungspfaden, die Dialoge, Gefechte und Boss-Unterstützung beeinflussen. Neben der Vault Card 4 winken eine perlmuttfarbene Waffe sowie sechs Legendarys.

Story-Erweiterungen mit neuen Klassen bilden das eigentliche Fundament für das Endgame von Borderlands 4. Während das vierte Bounty Pack Ende Juli lediglich bestehende Grind-Schleifen variiert, bringt Story Pack 2 am 10. September mit Loveless neue Spielmechaniken ins System.

Wer echten spielerischen Tiefgang und neue Klassensynergien sucht, spart das Geld für den Juli-Inhalt und wartet auf Update 1.10.