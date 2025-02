Borderlands 4: Take-Two Interactive grenzt das Veröffentlichungsdatum weiter ein

Laut Take-Two wird Grand Theft Auto 6 vor Borderlands 4 erscheinen. Warum ist das wichtig? Ganz einfach: GTA 6 soll im Herbst 2025 auf den Markt kommen. Das bedeutet, dass Borderlands 4 frühestens nach Mitte oder Ende Herbst erscheinen wird. Take-Two hat bereits betont, dass sie ihre großen Veröffentlichungen zeitlich entzerren wollen – also wird man kaum mit zwei Blockbustern gleichzeitig an den Start gehen.

What do you think?