Borderlands 4 und die echten Fans 2.0 – Randy Pitchford macht sich erneut unbeliebt

Man hätte meinen können, Randy Pitchford hätte aus dem Shitstorm der letzten Woche gelernt. Stattdessen setzt der Gearbox-CEO unbeirrt einen drauf – mit einem weiteren Kommentar, der die ohnehin dünner werdende Geduld der Borderlands-Community weiter strapaziert. Diesmal ging es nicht um ein 80-Dollar-Spiel, sondern ironischerweise um ein kostenloses: Tiny Tina’s Wonderlands, das aktuell gratis für den PC erhältlich ist.

Doch selbst diese vermeintlich gute Nachricht schaffte Pitchford, in ein PR-Desaster zu verwandeln. In seinem Beitrag auf X schrieb er, das Spiel sei für „unsere echten Fans, die möglicherweise preisbewusst sind.“ Eine Formulierung, die kaum zufällig gewählt erscheint – sondern eher wie eine bewusste Reinszenierung des Begriffs, für den er zuletzt heftig kritisiert wurde.

Lernresistenz oder Provokation?

Pitchfords neuer Kommentar wirkt wie ein Affront gegen all jene, die sich bereits beim ersten Mal vor den Kopf gestoßen fühlten. Dass er wieder von „echten Fans“ spricht – diesmal in Zusammenhang mit Preisbewusstsein – lässt eine zentrale Frage offen: Ist das schlichtes Unvermögen oder kalkulierte Provokation?

Die Community jedenfalls ist zunehmend genervt. In den Kommentaren unter seinem Post ist von „zweideutig“, „arrogant“ und „realitätsfern“ die Rede. Ein Nutzer bringt es auf den Punkt: „Borderlands wird bald keine Fans mehr haben, wenn Randy weiterredet.“

Ein anderer, besonders sarkastischer Kommentar sticht heraus und trifft den Nerv vieler enttäuschter Spieler:

„God forbid I have hobbies that I don’t want to pay $80 to access?“ Ein Satz, der zwischen Frust und Ironie genau das ausdrückt, was viele denken: Seit wann muss man sich rechtfertigen, wenn man ein Spiel nicht zum Höchstpreis kaufen will?

Statt sich der Kritik zu stellen, wich Pitchford in gewohnter Manier aus. Auf den Einwand, dass seine Wortwahl problematisch sei, antwortete er nur: „Wie geht es dir?“ – eine Ablenkungstaktik, die mehr wie eine Trotzreaktion wirkt als wie ein Versuch, die Situation zu deeskalieren.

Gratis, aber nicht umsonst: Der Preis schlechter Kommunikation

Ironischerweise ging es diesmal gar nicht um Geld – und trotzdem fühlt sich die Diskussion wie eine Wiederholung der letzten Eskalation an. Die Erwähnung „echter Fans“ in einem Kontext, in dem man einfach hätte sagen können „für alle, die das Spiel noch nicht kennen“, wirkt unnötig spaltend. Und Pitchfords scheinbare Unfähigkeit, seine eigene Tonlage zu reflektieren, entwickelt sich langsam zu einem echten Imageproblem – nicht nur für ihn, sondern für die gesamte Borderlands-Marke.

Was als nette Aktion hätte durchgehen können, wurde erneut zur PR-Katastrophe. Und während Tiny Tina’s Wonderlands gratis über die digitalen Ladentische geht, zahlen Gearbox und Pitchford mit etwas anderem: Vertrauen.