Borderlands 4 Update 1.003 bringt FOV-Slider, doch die Performance bleibt wacklig

Gearbox Software hat das neueste Update 1.003 für Borderlands 4 veröffentlicht. Mit dabei: ein langersehnter FOV-Slider, diverse Performance-Optimierungen und einige Balance-Anpassungen für Waffen und Fähigkeiten. Klingt gut auf dem Papier, in der Praxis klagen jedoch viele Spieler gerade auf dem PC über ein gegenteiliges Erlebnis: Ruckler, Framerate-Einbrüche und teils instabile Sitzungen.

Mehr Kontrolle, aber nicht unbedingt mehr Performance

Der versprochene FOV-Slider ist eine willkommene Ergänzung, insbesondere für Spieler, die lieber ein weiteres Sichtfeld haben, um Gegner schneller zu erfassen. Allerdings warnt Gearbox, dass eine Erhöhung über den Standard hinaus die Performance spürbar belasten kann, ein Problem, das sich laut Berichten bereits bei vielen Spielern zeigt.

Neben dem FOV-Update wurden auch Charakteranimationen angepasst, Ladezeiten in Menüs optimiert und einige Grafikprobleme adressiert. Auf Konsolen sollen vor allem Crossplay-Probleme und schwarze Ladebildschirme korrigiert worden sein.

Waffen, Gear und Klassen-Feinschliff

Neben technischen Änderungen wurden auch die Spielbalance und das Loot-System überarbeitet. Einige Beispiele:

Hellwalker spawn nun immer mit Feuerschaden.

spawn nun immer mit Feuerschaden. Order Sniper Rifle Fisheye bekommt mehr Schaden.

bekommt mehr Schaden. Tediore-Waffen erhalten +10 % Schaden und Magazingröße.

Auch die Vault Hunter-Klassen wurden überarbeitet: Gravitar, Forgeknight, Siren und Exo-Soldier erhielten Anpassungen bei Passives, Skills und Action-Skills, um Inkonsistenzen zu beseitigen. Ziel ist ein stabileres und berechenbareres Gameplay – die Umsetzung wirkt in der Praxis jedoch noch nicht fehlerfrei.

Stabilität, Missionen und UI

Update 1.003 adressiert zahlreiche Bugs: von hängenden Missionsknoten, falschen Belohnungen bis hin zu UI-Problemen im Inventar und Belohnungszentrum. Außerdem wurden visuelle Effekte, Gegnerpfade und Audio verbessert. Doch trotz der umfangreichen Änderungen berichten Spieler von Frame-Drops, Rucklern und gelegentlichen Crashes. Offenbar hat das Update die ohnehin fragilen Performance-Probleme nicht vollständig im Griff.

Borderlands 4 Update 1.003 liefert notwendige Features wie den FOV-Slider und wichtige Bugfixes – technisch bleibt der Titel auf vielen Systemen jedoch wacklig. Wer die neuen Balance-Änderungen und Quality-of-Life-Features nutzen will, sollte sich der potenziellen Performance-Einbußen bewusst sein. Gearbox hat noch Arbeit vor sich, um die Spielerfahrung wirklich stabil zu machen.