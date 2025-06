Borderlands 4 – Vorbestellungen gestartet, Editionen und „robuste“ Roadmap angekündigt

Mit Borderlands 4 geht die ikonische Loot-Shooter-Reihe in die nächste Runde. Publisher 2K und Entwickler Gearbox Software haben den Startschuss für die Vorbestellungen gegeben. Der Release ist für den 12. September 2025 auf PS5, Xbox Series, Steam und Epic Games geplant. Eine Version für die kommende Switch 2 soll später im Jahr folgen.

Drei Editionen – das steckt drin

Wer Borderlands 4 bereits jetzt vorbestellt, erhält in allen Editionen das „Gilded Glory Pack“. Darin enthalten: ein Vault-Hunter-Skin, ein Waffen-Skin und eine ECHO-4-Drohnenoptik. Für Spieler, die sich für mehr Inhalte interessieren, bietet Gearbox drei Varianten an:

Standard Edition (79,99 EUR) : Das Hauptspiel ohne Zusatzinhalte.

: Das Hauptspiel ohne Zusatzinhalte. Deluxe Edition (99,99 EUR) : Enthält das „Bounty Pack Bundle“ mit vier DLC-Paketen (neue Missionen, Bosse, Areale), vier Vault-Karten, neuen Fahrzeugen und Kosmetik-Items.

: Enthält das „Bounty Pack Bundle“ mit vier DLC-Paketen (neue Missionen, Bosse, Areale), vier Vault-Karten, neuen Fahrzeugen und Kosmetik-Items. Super Deluxe Edition (129,99 EUR): Alles aus der Deluxe-Version plus das „Vault Hunter Pack“ mit zwei neuen Story-Paketen, zwei frischen Kartenregionen und weiteren kosmetischen Extras. Zusätzlich kommt das „Ornate Order Pack“ mit Skins und Charakterteilen.

Borderlands 4 Super Deluxe Edition

Post-Launch-Pläne und Preisgestaltung

Laut 2K und Gearbox soll Borderlands 4 eine „robuste Roadmap“ an kostenlosen und kostenpflichtigen Inhalten erhalten. Details dazu fehlen aktuell, sollen aber bald folgen. Immerhin ist bekannt, dass die Inhalte der Deluxe- und Super-Deluxe-Edition Teil dieser Post-Launch-Phase sein werden.

In der offiziellen Mitteilung zeigen sich beide Unternehmen überzeugt von dem Spiel. 2K-Präsident David Ismailer spricht von einem Spiel, das sowohl die DNA der Reihe bewahrt als auch neue Akzente in Story und Gameplay setzt. Gearbox-Gründer Randy Pitchford sieht in Borderlands 4 den besten Einstiegspunkt für Neulinge und gleichzeitig ein „Liebesbrief an die Fans“.

Die Preisgestaltung von Borderlands 4 wirft dennoch einige Fragen auf, die in der Community nicht neu sind. Während sich viele Blockbuster inzwischen bei 79,99 EUR einpendeln, bleibt 2K bei der Standard-Edition offiziell bei 79,99 EUR. Eine weitere Preissteigerung scheint damit vorerst abgewendet, wie zuletzt befürchtet. Dennoch: Wer mehr Inhalte möchte, zahlt deutlich drauf. 99,99 bzw. 129,99 Euro für die beiden Sondereditionen sind kein Pappenstiel – vor allem, wenn man bedenkt, dass viele der enthaltenen Boni rein digitaler Natur sind und es bislang keine physischen Extras oder Sammlereditionen gibt.

Ob der Mehrwert diesen Preis rechtfertigt, wird letztlich jeder für sich entscheiden müssen. Immerhin kommuniziert Gearbox transparent, was in den Paketen steckt – das ist in Zeiten vager Deluxe-Versprechen nicht selbstverständlich.