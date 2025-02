Borderlands 4: Weniger Fremdscham, mehr Substanz?

Spielerisch soll es dafür nicht an dem gewohnten Repertoire mangeln, und Gearbox verspricht erneut Millionen an Kombinationen von Waffen und verrückten Items. Nicholson sagte, dass das Team „immer mehr Waffen, Hersteller, legendäre Waffen und Möglichkeiten zur Anpassung und Spielerentfaltung hinzufügt“. Daher können sich die Spieler in der Fortsetzung auf „Milliarden von Waffen und Zubehör“ freuen, was bei langjährigen Fans zu einem Stöhnen angesichts des potenziellen Schrotts führen könnte, den sie durchforsten müssen.

Wie diese Evolution konkret aussieht, bleibt abzuwarten. Laut Nicholson soll sich Borderlands 4 aber tonal eher an Teil 1 orientieren, gepaart mit dem (damals noch funktionierenden) Humor aus Borderlands 2. Ein erster Schritt? Narrative Director Sam Winkler deutete bereits letztes Jahr an, dass man den Fäkalhumor zurückfahren wolle – vermutlich eine Erleichterung für alle, die sich nicht über Toilettenwitze amüsieren.

Nicholson betont im Gespräch mit GamesRadar+, dass Gearbox stolz auf das sei, was sie mit der Reihe geschaffen haben. Doch er räumt ein: „Die Kunst der Spieleentwicklung verändert sich, und damit auch die Erwartungen an Storytelling.“ Übersetzt: Vielleicht wäre es diesmal eine gute Idee, sich weniger auf platte Internet-Trends zu verlassen.

Die Borderlands-Reihe war schon immer ein Produkt ihrer Zeit – und manchmal auch ihres schlechten Humors. Vom infantilen Fäkalwitz des ersten Teils über die Meme-Explosion in Borderlands 2 bis hin zu den kuriosen Streamer-Antagonisten in Borderlands 3: Gearbox hat sich nie davor gescheut, den Zeitgeist auszuschlachten. Doch offenbar wird Borderlands 4 einen anderen Weg einschlagen.

