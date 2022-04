Borderlands X Ballantine’s Scotch Edition – Die ganz besondere Kooperation

Die Borderlands X Ballantine’s Scotch Edition wird man zunächst auf Pandora und später auch in ausgewählten Online-Stores erwerben können. Genau wie in Moxxis Bar gilt aber hier: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Moxxi wird ihre Beute zudem mit engen Freunden und Fans über ihre sozialen Kanäle, LinkedIn und Twitter teilen. Wer das Glück hat, eine Flasche zu ergattern, erhält Zugang zu exklusiven Borderlands 3-Inhalten.

Was haben Ballantine’s Scotch und Borderlands gemeinsam? In den kommenden Monaten jedenfalls recht viel. Mit einer besonderen Partnerschaft plant Ballantine’s die intergalaktische Präsenz des Unternehmens weiter zu festigen und bis in die entlegensten Winkel des Universums auszubauen.

