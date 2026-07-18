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Bot-Alarm im Disc-Krieg? Warum die Vorwürfe gegen Sony auf wackeligen Beinen stehen

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Niklas Bender steht bei PlayFront für klare Analysen und unabhängigen Journalismus. Sein Fokus: die Dekonstruktion von PR-Floskeln und die schonungslose Analyse einer oft bequemen Community. Er...
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Playstation Disc Crush

Nutzt PlayStation Fake-Accounts, um das Ende physischer Spiele zu verteidigen? Die Vorwürfe eines Insiders und warum mehr dagegen spricht.

PlayStation soll laut aktuellen Berichten verdeckte Bot-Armeen einsetzen, um den massiven Shitstorm gegen das angekündigte Disc-Aus für 2028 einzudämmen. Das behauptet zumindest der bekannte Insider Moore’s Law is Dead.

Er will via KI-Analyse ein Netzwerk aus verdächtigen Accounts entlarvt haben, die auffällig die rein digitale Zukunft der Konsole verteidigen. Klingt nach einem handfesten Cyber-Skandal. Ist es aber vorerst nicht.

Indizienkette statt Beweise

Der Vorwurf wiegt schwer, doch die Beweislage ist verdammt dünn. Der Bericht stützt sich im Kern auf gerade einmal drei flagged Accounts, die ein typisches Bot-Verhalten an den Tag legen: KI-generierte Profilbilder, urplötzliche Aktivität nach Jahren des Schweigens und ein verdächtiges Push-Verhalten für digitale Releases. Das riecht ohne Frage nach digitalem Astroturfing.

Aber – und hier bricht die Argumentation zusammen: Ein direkter Link zu Sony fehlt komplett.

Dass multinationale Konzerne PR-Agenturen nutzen, um hitzige Debatten zu begleiten, ist ein offenes Geheimnis. Gerade beim hochemotionalen Thema „physische Medien“ will Sony die Wogen glätten. Doch diese Accounts könnten genauso gut von Hardcore-Fanboys stammen, von Trollen, oder es sind schlicht automatisierte Engagement-Bots, die auf trendige Gaming-Themen anspringen.

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Doch diese Accounts könnten genauso gut von Hardcore-Fanboys stammen, von Trollen, oder es sind schlicht automatisierte Engagement-Bots, die auf trendige Gaming-Themen anspringen.

Oder wir sind es selbst. Geht es nach den Kommentaren unter unseren eigenen Artikeln, steht die PlayFront-Redaktion schließlich auch schon längst auf Sonys Gehaltsliste. Wer die Zahlen der Digitalisierung ohne Tränen in den Augen betrachtet, gilt in der filterblasen-geschädigten Community sofort als gekauft. Paranoia als Volkssport.

Harte Kante oder heiße Luft?

Die Behauptung, PlayStation habe selbst Bots gekauft, um das Disc-Sterben zu rechtfertigen, ist aktuell nicht haltbar. Es ist ein gigantischer logischer Sprung von „da sind komische Accounts“ zu „Sony bezahlt Fake-User“. Moore’s Law is Dead liefert eine interessante Indizienkette, aber keine harten Belege wie Zahlungsströme oder Serververbindungen.

Fakt ist: Der echte, organische Protest der Community gegen die Digital-Only-Pläne ist ohnehin um ein Vielfaches lauter als jede vermeintliche Bot-Armee. Die Petitionen knacken Hunderttausende Unterschriften. Da helfen auch drei Fake-Accounts im X-Äther nichts.

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