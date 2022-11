So hätte man einen direkten Konkurrenten zur Series S und könnte Xbox den Wind aus den aufgeblasenen Segeln nehmen. Aktuell verkauft sich die Series S/X so gut wie keine Xbox zuvor, Sony liegt mit der PS5 aber noch vorne. Der Abstand wird allerdings immer geringer.

Laufwerk würde es keins geben, dafür könnte man dann verstärkt auf PS Plus setzen, ähnlich wie Xbox mit seinem Game Pass. Der Controller bliebe derselbe und so bekäme man im Gegensatz zur Xbox Series S immerhin auch noch den Vorteil des haptischen Feedbacks.

Entweder man bekommt eine Next-Gen-Erfahrung mit 4K, 60 FPS etc. und zahlt für seine Premium-Konsole dann auch 500 € oder man hat vielleicht noch gar keine Xbox, ist kein Core-Gamer oder zockt nur nebenbei und will daher auch nicht mehr als ein paar Hundert Euro zahlen, dann bekommt man eine abgespeckte, kleinere, aber dennoch next-gen-fähige Series S.

In einer meiner letzten Kolumnen habe ich mir schon die Frage gestellt, ob eine PS5 sich aktuell wirklich lohnt. Denn die Preise der PS5 sind aktuell so hoch wie nie und selbst die Spiele kosten schon seit längerem 80 €. Kein Wunder also, dass sich die deutlich günstigere Xbox Series S aktuell so gut verkauft .

What do you think?