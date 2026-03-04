Latest

Briefbeschwerer für 80 EUR: Das Ende der Disc wird durch neue Zahlen eingeläutet

US-Marktdaten 2025: Physische Verkäufe fallen auf 1,5 Mrd. $. Mark analysiert, warum die Disc-Sammlung zum teuren Auslaufmodell verkommt.

Mark Tomson
mark author
ByMark Tomson
Als Inhaber und Managing Director von PlayFront.de prägt Mark Tomson die Vision einer unabhängigen Berichterstattung über die Welt von PlayStation. Sein journalistischer Schwerpunkt liegt auf technischen...
Follow:
Keine Kommentare
Ps4 Disc

Die physischen Spieleverkäufe in den USA sind 2025 auf ein Rekordtief von 1,5 Milliarden Dollar gefallen. Während Sony und Microsoft ihre digitalen Ökosysteme festmauern, verkommt die Blu-ray zum Nischenprodukt für Sammler.

Mat Piscatella von Circana hat die Zahlen serviert. 1,5 Milliarden US-Dollar Umsatz mit physischen Datenträgern markieren den absoluten Tiefpunkt seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1995. Ein historischer Absturz. Aber ganz ehrlich: Überrascht das jemanden? Wahrscheinlich nicht. Die Branche hat diesen Weg seit Jahren mit Hochdruck gepflastert und wird ihn konsequent weitergehen.

Platform-Holder forcieren das digitale Gefängnis

Sony und Microsoft schauen nicht tatenlos zu, sie lenken den Bus. Wer eine Konsole ohne Laufwerk kauft, unterschreibt einen Exklusivvertrag mit dem Store des Herstellers. Kein Gebrauchtmarkt, keine Preisvergleiche im Einzelhandel, keine Disc zum Verleihen. Industriegrößen wie Shawn Layden warnen bereits vor diesem Szenario.

Die Rechnung ist simpel. Logistik- und Produktionskosten für Plastikhüllen fallen weg, während die Margen steigen. Ein Fest für die Quartalszahlen. Für den Nutzer bleibt oft nur die Bequemlichkeit des Vorab-Downloads. Vielleicht auch besser so? Für die Archivierung ist es eine Katastrophe, aber nicht gänzlich unmöglich.

Wenn EA, Capcom & Co. keine Lust mehr auf Logistik haben, springen vielleicht noch Firmen wie Limited Run Games ein. Die Partnerschaften nahmen jüngst deutlich zu. Der Haken: Du zahlst 40 EUR für das Spiel und 30 EUR Versand/Zoll aus den USA. Dazu kommen Monate an Wartezeit. Die Disc wird zum teuren Import-Luxus für Leute mit zu viel Regalplatz.

Das könnte dich auch interessieren

Ps Plus Maerz 2026
PlayStation Plus März 2026: Zeitfresser statt Grafik-Wunder jetzt live
Battlefield 6 Multiplayer
Schluss mit dem Service-Wahn: Fast eine Million Gamer erteilen Multiplayer eine Abfuhr
Playstation Pc Gaming
PlayStation und PC: Wendet sich Sony bei Singleplayer-Spielen ab?

Die Disc wird zum Vinyl des Gamings

Ein kleiner Hoffnungsschimmer versteckt sich im Datensatz von 2025. Der Rückgang betrug „nur“ 11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 2024 krachte der Markt noch um 28 Prozent zusammen. Die Kurve wird flacher. Das liegt allerdings weniger an einer Renaissance der Disc, sondern daran, dass wir uns dem harten Kern der Sammler annähern. Wer heute noch physisch kauft, tut das aus Überzeugung oder wegen limitierter Editionen. Der Massenmarkt ist längst weitergezogen oder verweilt dort, wo digital noch immer ein Fremdwort ist.

Was bleibt am Ende hängen? Die physische Version stirbt nicht über Nacht, aber sie verliert Jahr für Jahr ihre Relevanz für den Massenmarkt. Wir steuern auf eine Zeit zu, in der Laufwerke teures optionales Zubehör bleiben.

Der Komfort hat den Besitz verdrängt. Wer Wert auf eine echte Sammlung legt, muss sich auf höhere Preise und weniger Auswahl einstellen. Capcom, Ubisoft und Co. werden den Aufwand für die Logistik nur noch bei absoluten Blockbustern betreiben.

TAGGED:
Share This Article
What do you think?
Leave a comment.
Join Now
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
Checkbox
0 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

Read more ...

0
Dein Kommentar dazu interessiert uns!x