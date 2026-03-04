Briefbeschwerer für 80 EUR: Das Ende der Disc wird durch neue Zahlen eingeläutet

Die physischen Spieleverkäufe in den USA sind 2025 auf ein Rekordtief von 1,5 Milliarden Dollar gefallen. Während Sony und Microsoft ihre digitalen Ökosysteme festmauern, verkommt die Blu-ray zum Nischenprodukt für Sammler.

Mat Piscatella von Circana hat die Zahlen serviert. 1,5 Milliarden US-Dollar Umsatz mit physischen Datenträgern markieren den absoluten Tiefpunkt seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1995. Ein historischer Absturz. Aber ganz ehrlich: Überrascht das jemanden? Wahrscheinlich nicht. Die Branche hat diesen Weg seit Jahren mit Hochdruck gepflastert und wird ihn konsequent weitergehen.

Platform-Holder forcieren das digitale Gefängnis

Sony und Microsoft schauen nicht tatenlos zu, sie lenken den Bus. Wer eine Konsole ohne Laufwerk kauft, unterschreibt einen Exklusivvertrag mit dem Store des Herstellers. Kein Gebrauchtmarkt, keine Preisvergleiche im Einzelhandel, keine Disc zum Verleihen. Industriegrößen wie Shawn Layden warnen bereits vor diesem Szenario.

Die Rechnung ist simpel. Logistik- und Produktionskosten für Plastikhüllen fallen weg, während die Margen steigen. Ein Fest für die Quartalszahlen. Für den Nutzer bleibt oft nur die Bequemlichkeit des Vorab-Downloads. Vielleicht auch besser so? Für die Archivierung ist es eine Katastrophe, aber nicht gänzlich unmöglich.

Wenn EA, Capcom & Co. keine Lust mehr auf Logistik haben, springen vielleicht noch Firmen wie Limited Run Games ein. Die Partnerschaften nahmen jüngst deutlich zu. Der Haken: Du zahlst 40 EUR für das Spiel und 30 EUR Versand/Zoll aus den USA. Dazu kommen Monate an Wartezeit. Die Disc wird zum teuren Import-Luxus für Leute mit zu viel Regalplatz.

Die Disc wird zum Vinyl des Gamings

Ein kleiner Hoffnungsschimmer versteckt sich im Datensatz von 2025. Der Rückgang betrug „nur“ 11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 2024 krachte der Markt noch um 28 Prozent zusammen. Die Kurve wird flacher. Das liegt allerdings weniger an einer Renaissance der Disc, sondern daran, dass wir uns dem harten Kern der Sammler annähern. Wer heute noch physisch kauft, tut das aus Überzeugung oder wegen limitierter Editionen. Der Massenmarkt ist längst weitergezogen oder verweilt dort, wo digital noch immer ein Fremdwort ist.

Was bleibt am Ende hängen? Die physische Version stirbt nicht über Nacht, aber sie verliert Jahr für Jahr ihre Relevanz für den Massenmarkt. Wir steuern auf eine Zeit zu, in der Laufwerke teures optionales Zubehör bleiben.

Der Komfort hat den Besitz verdrängt. Wer Wert auf eine echte Sammlung legt, muss sich auf höhere Preise und weniger Auswahl einstellen. Capcom, Ubisoft und Co. werden den Aufwand für die Logistik nur noch bei absoluten Blockbustern betreiben.