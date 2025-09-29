BrokenLore: DON’T LIE angekündigt – Psychologischer Horror für PS5, Xbox Series und PC

Die BrokenLore-Reihe geht in die nächste Runde: Mit BrokenLore: DON’T LIE hat Serafini Productions zusammen mit Wired Productions einen neuen Eintrag der psychologischen Horrorserie angekündigt. Verfügbar wird das Spiel für PlayStation 5, Xbox Series und PC über Steam sein, ein konkretes Veröffentlichungsdatum gibt es allerdings noch nicht.

Psychologischer Horror trifft auf Liminal Spaces

Im Zentrum von BrokenLore: DON’T LIE steht Junko, eine junge Frau, die in ihrer Wohnung gefangen ist und zunehmend zwischen Realität und Wahnvorstellungen hin- und hergerissen wird. Das Spiel inszeniert Halluzinationen, Täuschungen und verstörende Visionen so, dass Spieler kaum noch unterscheiden können, was wirklich passiert. Wer die BrokenLore-Reihe kennt, wird sich in der dichten, fragmentierten Mythologie wiederfinden – gleichzeitig ist der Titel als eigenständige Geschichte konzipiert und damit auch für Neueinsteiger geeignet.

Das Gameplay kombiniert klassische Erkundung mit psychologischen Stealth-Sequenzen. In verwunschenen, liminalen Räumen gilt es, Hinweise, Objekte und Erinnerungsfragmente zu entdecken, während halluzinatorische Bedrohungen lauern. Stille und Vorsicht werden belohnt, panisches Agieren bestraft. Für Fans des Genres verspricht BrokenLore: DON’T LIE so einen intensiven, atmosphärischen Horrortrip, der weniger auf Jump-Scares und mehr auf Spannung durch Paranoia setzt.

Wired Productions als starker Partner für Indie-Horror

Die Zusammenarbeit mit Wired Productions ist dabei kein Zufall. Der Indie-Publisher hat sich einen Ruf für innovative Titel und die Förderung kreativer Stimmen erarbeitet, die oft gesellschaftliche Themen in ihre Geschichten einbinden. Für Serafini Productions bedeutet dies nicht nur mehr Reichweite, sondern auch ein Umfeld, das mutige Ideen unterstützt und die Serie über das bisherige Level hinaus wachsen lassen kann.

BrokenLore: DON’T LIE wirkt wie ein Schritt in eine noch unberechenbarere, psychologisch tiefere Richtung für die Reihe. Es bleibt spannend, wie Serafini Productions die fragile Psyche Junko inszeniert und ob die Spieler die Balance zwischen Realem und Einbildung bestehen können. Ein Titel, der sowohl Fans der Reihe als auch Liebhaber von psychologischem Horror neugierig stimmen dürfte.