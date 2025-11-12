BrokenLore: Unfollow erscheint im Januar – Nachfolger Ascend führt den Horror in neue Höhen

Mit BrokenLore: Unfollow öffnet sich am 16. Januar 2026 ein neues Kapitel der psychologischen Horrorreihe auf PS5. Im Mittelpunkt steht Anne, eine junge Frau, die von digitalem Mobbing und sozialem Druck in eine düstere Traumwelt gezogen wird. Was als surreale Flucht beginnt, verwandelt sich in einen verstörenden Kampf gegen die eigenen Erinnerungen.

Der erste Trailer zeigt, wie geschickt das Spiel Alltägliches in Unheimliches verwandelt. Smartphones werden zu Werkzeugen der Wahrheitssuche, Chats zu Rätseln, und vertraute Räume brechen in albtraumhafte Fragmente auseinander.

BrokenLore: Unfollow greift damit ein Thema auf, das aktueller kaum sein könnte, die Angst, gesehen zu werden, und die Scham, nicht mehr losgelassen zu werden. Statt auf Jumpscares setzt das Spiel auf innere Zerrissenheit und subtile Symbolik. Jede Umgebung steht für Annes emotionalen Zustand, jede Begegnung zwingt zur Konfrontation mit verdrängten Schuldgefühlen. Spieler müssen nicht nur überleben, sondern verstehen, und das macht BrokenLore so faszinierend anders.

BrokenLore: Ascend – Wenn der Horror nach oben strebt

Parallel zur Terminankündigung überraschte Entwickler Serafini Productions mit der Enthüllung von. Der neue Teil der Anthologie führt das Konzept der psychologischen Angst in luftige Höhen: Statt Enge und Dunkelheit steht hier der Abgrund im Vordergrund – buchstäblich.

In BrokenLore: Ascend klettern die beiden Protagonisten Ren und Yui an einem gigantischen Turm über Tokio empor. Was anfangs wie ein symbolischer Aufstieg wirkt, entwickelt sich schnell zu einem Überlebenskampf gegen Wind, Höhe und die eigene Eitelkeit. Eine geisterhafte Gestalt, inspiriert von der japanischen Rokurokubi-Mythologie, windet sich durch die Architektur und jagt die beiden unaufhörlich, ein Sinnbild für den Drang, gesehen zu werden, koste es, was es wolle.

Das Spiel kombiniert psychologischen Druck mit physischer Anspannung. Jeder Griff, jeder Sprung wird zum Risiko, jeder Höhenmeter zum Spiegel der inneren Leere. Ein spannender Ansatz, der das Serienkonzept weiterdenkt und visuell wie emotional völlig neue Räume öffnet. BrokenLore: Ascend soll im Sommer 2026 für PS5 erscheinen.

Eine Anthologie, die sich in den Kopf brennt

Beide Spiele zeigen, dass BrokenLore mehr ist als bloßer Horror – es ist ein Spiegel menschlicher Schwächen, verpackt in clever inszenierte Albträume. Während BrokenLore: Unfollow in die Tiefen digitaler Identität hinabsteigt, sucht BrokenLore: Ascend die Höhen menschlicher Geltungssucht. Gemeinsam formen sie eine Serie, die sich nicht in Schockmomenten verliert, sondern Angst als Spiegel unserer Zeit versteht.

Wer Lust auf vielschichtigen Horror mit Bedeutung hat, sollte beide Titel unbedingt auf die Wunschliste setzen – und sich fragen: Wenn Angst sichtbar wird, bleibt dann noch ein Versteck?