Brothers in Arms: Leak sendet neues Lebenszeichen für die Shooter-Reihe

Über vier Jahre ist es her, dass Gearbox-CEO Randy Pitchford erklärte: Ein neues Brothers in Arms kommt – irgendwann. Seitdem: Funkstille. Nun sorgt ein estnisches Studio für Wirbel. Frozen Lake Studios führte auf seiner Website ein Projekt namens „Gearbox’ nächste Brothers in Arms-Mission“ auf, inklusive Hinweis auf ein über 50-köpfiges Team. Wenige Tage später war die Seite wieder offline. Zufall? Wohl kaum.

Frozen Lake als verdeckte Einsatztruppe

Ganz unbeschrieben ist Frozen Lake nicht. Die Esten halfen bereits bei Borderlands 3 und Tiny Tina’s Wonderlands aus und arbeiteten auch an Weltkriegstiteln wie Sniper Elite 4 oder Medal of Honor: Above and Beyond. Das macht sie zu einem durchaus plausiblen Partner für Gearbox, wenn es um einen historischen Shooter geht. Dass der Hinweis wieder verschwand, spricht dafür, dass die Enthüllung schlicht zu früh kam.

Der letzte große Teil, Hell’s Highway, erschien 2008 und verband Taktik mit klassischem Shooter-Gameplay. Danach kam nicht mehr viel: Mobile-Ableger, der eingestampfte Furious 4, und Teile der Entwicklung landeten im späteren Battleborn. Kein Wunder also, dass Fans seit Jahren auf ein Comeback warten, und Gearbox bisher nur vage Versprechen lieferte.

Frozen Lake listete kurzzeitig ein neues Brothers in Arms – dann verschwand der Hinweis wieder.

Warum das spannend ist

Sollte Gearbox tatsächlich einen neuen Hauptteil planen, wäre das die erste echte Rückkehr der Marke seit 17 Jahren. In einer Zeit, in der Weltkriegsshooter eher Nischenprodukte sind, könnte Brothers in Arms mit taktischem Anspruch ein Gegengewicht zu den üblichen Action-Feuerwerken setzen. Gleichzeitig bleibt Gearbox der Beweis schuldig, dass man Lehren aus früheren PR-Patzern wie Aliens: Colonial Marines gezogen hat.

Noch gibt es keinen offiziellen Titel, kein Datum, keine Plattformen. Aber der „versehentliche“ Hinweis von Frozen Lake zeigt: Brothers in Arms ist wieder auf dem Radar. Ob es diesmal für ein echtes Comeback reicht – oder nur für die nächste Vaporware-Anekdote – wird sich zeigen.