BT HEADSET:ADAPT 5 von snakebyte jetzt erhältlich

Snakebyte hat ihr praktisches PS5 Zubehör, den BT HEADSET:ADAPT 5, veröffentlicht, den sich alle Fans von Headsets nicht entgehen lassen sollten.

Der clevere Bluetooth-Adapter sorgt für eine stabile Verbindung über Bluetooth 5.0 zu allen stylischen Headsets, praktischen Earbuds oder auch zu einer tragbaren Box. Damit werden wichtige Funktionen auf den Dualsense Controller umgelegt und man spart sich den Dongle an der PS5 selbst.

Der BT HEADSET:ADAPT 5 fügt sich dazu passgenau an den DualSense Controller an und wird somit ein Must-Have für alle, die unkompliziert mit ihrem Lieblingsheadset in ihr Spiel eintauchen wollen. Die neutrale Farbgebung in Schwarz passt zudem wunderbar zu allen Farbvarianten des DualSense Controllers – egal, wie bunt es die Gamer mögen.

Die stabile Verbindung sorgt für absolute Klarheit des Spielsounds, der direkt über den Adapter lauter oder leiser gestellt werden oder per Knopfdruck stummgeschaltet werden kann. Über die integrierte LED-Leuchte sehen Spieler sofort, ob ihr Headset verbunden ist und können direkt ins Game starten. Für den Voice-Chat wird dabei kein zusätzliches Mikrofon benötigt, da hierzu das eingebaute Mikrofon im DualSense Controller genutzt wird.

Snakebyte verspricht hier außerdem eine Betriebszeit von bis zu 18 Stunde, bevor der eingebaute Li-Ion Akku für 2 Stunden aufgeladen werden muss. Ein USB-C Ladekabel ist dazu im Lieferumfang enthalten.

Eindrücke zum BT HEADSET:ADAPT 5 gibt es ergänzend in unserem kürzlichen Hardware-Check. Der Adapter ist ab sofort für 19.99 EUR erhältlich.