Build a Rocket Boy France: Liquidation nach MindsEye-Fehlschlag

Das französische Entwicklerstudio Build a Rocket Boy France befindet sich laut Medienberichten in der gerichtlichen Liquidation, was das voraussichtliche Ende für den Standort Montpellier bedeutet.

Die gerichtliche Abwicklung von Build a Rocket Boy France folgt auf den wirtschaftlich desaströsen Launch des Action-Titels „MindsEye“ im Jahr 2025 und betrifft schätzungsweise 50 verbliebene Mitarbeiter.

Aus für Standort Montpellier nach Release-Debakel

Nach Informationen des französischen Magazins Origami wurde das Verfahren zur Liquidation eingeleitet, nachdem das Studio bereits mehrere Entlassungswellen hinter sich hatte. Das Team in Montpellier fungierte als Satelliten-Studio für den Hauptsitz in Großbritannien und war maßgeblich an der Entwicklung von „MindsEye“ beteiligt.

Der Titel galt bei seinem Erscheinen im Jahr 2025 als einer der technisch und spielerisch schwächsten Releases des Jahres. Massive Bugs, konzeptionelle Mängel im Gameplay und eine lückenhafte Story verhinderten trotz des Hypes um den ehemaligen Rockstar-North-Chef Leslie Benzies den Markterfolg. Seitdem sind allerdings mehrere große Updates erschienen, mit denen sich das Spiel eine kleine Fangemeinde aufbauen konnte.

INFO Origami – Co-développeuse du très mal né MindsEye, la société Build A Rocket Boy France est placée en liquidation judiciaire.Il s'agit de l'antenne montpelliéraine du groupe UK fondé par l'ex-Rockstar Leslie Benzies.BARB France emploierait encore une 50aine de personnes à l'heure actuelle. — Gauthier 'Gautoz' Andres (@gautoz.cool) 2026-03-23T15:35:08.147Z

Management schiebt Schuld auf Industriespionage

Während die Liquidation in Frankreich Fakten schafft, bleibt die Kommunikation der Führungsebene von Build a Rocket Boy defensiv. Co-CEO Mark Gerhard macht weiterhin externe Faktoren für das Scheitern verantwortlich. Anstatt die spielerischen Defizite von MindsEye zu adressieren, behauptet das Management, das Studio sei Opfer von „organisierter Spionage und Sabotage“ geworden.

Diese Strategie steht im krassen Gegensatz zur Marktrealität:

Technische Mängel: MindsEye litt zum Launch unter instabilen Framerates und gravierenden Glitches.

MindsEye litt zum Launch unter instabilen Framerates und gravierenden Glitches. Inhaltliche Kritik: Spieler und Presse kritisierten die repetitiven Mechaniken, die weit hinter dem Standard moderner Open-World- oder Action-Titel zurückblieben.

Spieler und Presse kritisierten die repetitiven Mechaniken, die weit hinter dem Standard moderner Open-World- oder Action-Titel zurückblieben. Personalabbau: Die Schließung in Frankreich ist nur der jüngste Schritt in einer Reihe von Kürzungen, die das gesamte Unternehmen betreffen.

Build a Rocket Boy trat ursprünglich an, um mit Projekten wie „Everywhere“ und „MindsEye“ die Grenzen des Gaming zu verschieben. Der Vergleich mit anderen Großprojekten wie „Cyberpunk 2077“ zeigt jedoch die Grenzen auf. Während CD Projekt Red durch massive Investitionen und Kurskorrekturen den Turnaround schaffte, fehlt BaRB nach dem Ausfall des französischen Teams und den anhaltenden internen Querelen die personelle Basis für eine vergleichbare Rettungsaktion.

Für Käufer von „MindsEye“ ist die Liquidation des französischen Zweigs ein Warnsignal. Zwar existiert das Hauptstudio in UK technisch gesehen weiter, doch der Verlust von 50 Entwicklern und die finanzielle Schieflage machen den versprochenen „Redemption Arc“ – also die vollständige Reparatur des Spiels über Jahre hinweg – unsicher. Wer auf signifikante Inhalts-Updates oder technische Generalüberholungen hofft, sollte seine Erwartungen angesichts der schrumpfenden Ressourcen massiv herunterschrauben.