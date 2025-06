Build a Rocket Boy zwischen Aufstieg und Krise – MindsEye 2 soll 2026 erscheinen

Die Geschichte von Build a Rocket Boy, dem Entwickler hinter ambitionierten Projekten wie „MindsEye“ und dem offenbar eingestellten „Everywhere“, zeigt deutlich, wie schwierig der Spagat zwischen kreativer Freiheit und professionellem Management in der Spielebranche sein kann.

Seit der Ernennung von Mark Gerhard zum Co-CEO Ende 2024 steht das Studio im Fokus von Kritik – intern wie extern. Doch wie viel ist Fakt, was sind Gerüchte und wie sieht die Zukunft des Studios wirklich aus? Einblicke hierzu liefert der bekannte Youtuber BaityBait, wobei all diese Informationen nicht offiziell sind.

Zwischen Professionalisierung und interner Kritik

Mark Gerhard kam demnach mit dem Ruf, Build a Rocket Boy zu professionalisieren und klare Strukturen zu etablieren. Doch seine Maßnahmen sorgten offenbar für erheblichen Unmut. So wurde die komplette Personalabteilung ausgetauscht, und viele Entwickler berichten von einer Kultur der Kontrolle und des Misstrauens. Besonders kritisch aufgenommen wurde eine öffentliche Aussage Gerhards, in der er Mitarbeiter als faul und inkompetent bezeichnet haben soll – und das vor versammelter Belegschaft.

Zusätzlich kursieren Berichte, dass Gerhard Verschwörungstheorien verbreitete, etwa zu Rockstar Games, was seine Glaubwürdigkeit bei Mitarbeitern und Partnern weiter schwächte. Unter anderem wurde über eine angebliche Negativkampagne gegen „MindsEye“ und bezahlte Playtester berichtet. Dass die interne Stimmung darunter litt, ist nachvollziehbar. Offizielle Reaktionen seitens des Studios blieben bislang aus, auch wenn Partner wie der Publisher IO Interactive bemüht waren, negative Schlagzeilen zu relativieren.

Everywhere: Ein vielversprechendes Projekt ohne Zukunft

Weniger öffentlich bekannt ist die Geschichte des MMO-Projekts „Everywhere„. Nach Aussagen von Beta-Testern funktionierte das Spiel überraschend gut: Es bot einen innovativen Ansatz zur Verteilung von Ingame-Credits, der alle Mitwirkenden fair am Erfolg beteiligte, sowie interessante Features wie nahtlose Einbindung von Inhalten.

Trotz positiver Beta-Resonanz wurde das Projekt abrupt eingestellt. Der offizielle Discord-Server wurde ohne Ankündigung geschlossen, und der Launcher durch den von „MindsEye“ ersetzt – als hätte „Everywhere“ nie existiert. Plausible Erklärungen zum Abbruch liegen nicht vor. Das Beispiel zeigt aber, wie vielversprechende Projekte durch Managemententscheidungen und interne Probleme scheitern können.

Der Blick auf Build a Rocket Boy offenbart eine Branche, in der ambitionierte Ideen oft an organisatorischen und personellen Problemen scheitern. Aktuell wird indes über ein mögliches „MindsEye 2“ spekuliert, das laut mehreren Quellen als Multiplayer-Spiel geplant sein könnte – eine offizielle Bestätigung steht bislang jedoch aus. Sicher ist dagegen: Build a Rocket Boy arbeitet an einem geheimen Lizenzprojekt für eine bekannte Marke, das als große Chance für das Studio gilt. Ob diese Vorhaben ausreichen, um das angeschlagene Vertrauen wiederherzustellen, bleibt offen.

Für „MindsEye” gibt es immerhin derzeit ein wenig Hoffnung, da das Spiel kontinuierlich mit Updates versorgt wird, die den anfänglich gehypten GTA-Konkurrenten spielbarer machen. Seit Mittwoch ist der zweite Hotfix verfügbar.

Wie bewertet ihr die Situation bei Build a Rocket Boy? Diskutiert gern in den Kommentaren.