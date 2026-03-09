Latest

Build for what’s next: Microsoft bringt die Xbox Project Helix in Stellung

Microsoft hat einen neuen Xbox-Slogan: „Build for what’s next“. Was Microsofts GDC-Auftritt für die Zukunft der Hardware bedeutet.

Niklas Bender
Niklas Author
ByNiklas Bender
Niklas Bender ist Editor-in-Chief bei PlayFront.de und Spezialist für kritische Spieleanalysen und Meinungsformate. Seit 2023 prägt er die redaktionelle Kante des Magazins mit pointierten Kommentaren und...
Ein Kommentar
Build For Whats Next

Die Marketing-Abteilung von Microsoft beerdigt das gescheiterte „This is an Xbox“-Narrativ und ersetzt es pünktlich zur GDC durch „Build for what’s next“. Damit reagiert die neue Führung unter CEO Asha Sharma auf die massive Verunsicherung der Core-Base, während „The future of Xbox starts now“ den strategischen Schwenk weg vom reinen Endgerät hin zur plattformübergreifenden Infrastruktur einleitet.

Die Flucht aus der Identitätskrise

Der alte Slogan „This is an Xbox“ war ein marketingtechnischer Offenbarungseid, der jedes Smartphone zum Äquivalent einer Xbox Series X erklärte und damit den Wert für Konsolenspieler aktiv untergrub. Das neue Slogan-Duo „Build for what’s next“ und „The future of Xbox starts now“ markiert die Rückkehr zum klassischen Hype-Zyklus, um die Abwanderung der Nutzerschaft zu stoppen.

Der Plan dahinter ist die Vorbereitung auf „Project Helix“: Microsoft muss den Spielern wieder das Gefühl vermitteln, dass dedizierte Hardware einen Wert besitzt, selbst wenn diese technisch nur noch ein vorkonfigurierter Windows-Knotenpunkt ist.

Dass diese Slogans ausgerechnet auf der GDC auftauchen, ist kein Zufall. Microsoft plant, die neue Hardware hier den Entwicklern umfassend vorzustellen. „Build for what’s next“ ist ein direkter Appell an Studios, die Portierungshürden zwischen PC und Konsole endgültig einzureißen.

PR-Kosmetik für den Systemwechsel

Microsoft verkauft hier kein Spielgefühl, sondern einen optimierten Workflow. Die Marke Xbox definiert sich künftig nicht mehr über exklusive Hardware-Features, sondern über die schiere Verfügbarkeit auf allen Ebenen, wobei die neue Hardware lediglich als „First-Class-Interface“ für das Microsoft-Ökosystem positioniert wird.

Microsoft tauscht die rhetorische Beliebigkeit gegen eine vage Zukunftsverheißung aus. „Build for what’s next“ ist das Eingeständnis, dass die aktuelle Hardware-Generation ihren Zenit überschritten hat und man nun alles auf die Karte ihres neuen Systems setzt. Der Slogan ändert sich, aber das Ziel bleibt der Plattform-Lock-in – nur dieses Mal mit dem Versprechen, dass die nächste Hardware (wieder) eine Daseinsberechtigung hat.

Alexander Kassner
12 Minuten zuvor

Bis keine Zahlen, Daten, Fakten auf dem Tisch liegen nur heiße Luft.

0
Antworten

