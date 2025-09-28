Bully 2 – Schlechte Nachrichten für Fans: Dan Houser erklärt das Aus

Fast 20 Jahre ist es her, dass Bully erschien – Rockstars Ausflug in eine Schulwelt voller Cliquen, Streiche und bissigem Humor. Für viele Spieler war das der Beweis, dass Rockstar Games mehr kann als Gangster-Epen wie GTA oder Western wie Red Dead Redemption. Und trotzdem: Bully 2 wurde nie Realität, und jetzt erklärt Mitgründer Dan Houser, warum.

Dan Houser: „Einfach zu wenig Kapazität“

In einem Interview mit IGN räumte Houser ein, dass es schlicht an Zeit und Ressourcen fehlte. Rockstar Games sei zwar ein riesiges Studio, doch das Kernteam, das die kreativen Leitlinien vorgibt, ist überschaubar. „Wenn du nur ein kleines Führungsteam hast, kannst du nicht jedes Projekt stemmen“, so Houser.

Stattdessen bündelte Rockstar die Kräfte. Nach dem Megaerfolg von GTA V war klar, dass Red Dead Redemption 2 Vorrang hat. Viele Ideen, die ursprünglich für Bully 2 gedacht waren – etwa tiefere NPC-Interaktionen – landeten schließlich im Western-Epos.

Chancen gleich null?

Mit Houser längst nicht mehr bei Rockstar Games und GTA 6 als nächstem Mammutprojekt wirkt ein Bully 2 heute so fern wie nie. Realistisch betrachtet spricht einiges dagegen:

Wirtschaftlich uninteressant: Rockstar Games baut seine Spiele längst als Plattformen, die über Jahre Online-Umsätze bringen. Bully ist dafür denkbar ungeeignet.

Hoher Produktionsaufwand: Die Ansprüche an ein modernes Open-World-Spiel sind explodiert. Ein kleinerer Titel wie Bully würde im Vergleich zu GTA oder Red Dead kaum rechtfertigen, dass hunderte Entwickler über Jahre gebunden werden.

Neue Generation, neue Prioritäten: Für viele jüngere Spieler ist Bully nur noch ein Name aus der Vergangenheit. Rockstar dürfte seine Energie lieber in Marken stecken, die weltweit ziehen.

Klar, theoretisch könnte Rockstar Games irgendwann eine Remaster-Version bringen – technisch machbar und als Nostalgie-Projekt sicher verkaufbar. Doch ein vollwertiges Sequel? Dafür bräuchte es eine kreative Initialzündung im Studio, und die ist derzeit nicht erkennbar.

Fans müssen sich anderweitig trösten

So bitter es klingt, die Zeichen stehen gegen Bully 2. Wer trotzdem Bock auf rebellisches Schülerleben hat, darf sich immerhin auf 2026 freuen: Mit Agefield High: Rock the School kommt 2026 ein Indie-Spiel, das die Lücke füllen könnte. Nicht Rockstar Games, klar – aber vielleicht genau das, was Fans brauchen, um die Wartezeit erträglicher zu machen.