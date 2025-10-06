Bungie aktualisiert Marathon Alpha: Release- und Beta-Hinweise verdichten sich

Bungie bleibt mit Marathon in Bewegung, auch wenn das Studio in den letzten Monaten eher leise war. Nach der verschobenen Veröffentlichung und den kontroversen Closed Alpha-Tests ist die Community gespannt, wann endlich handfeste Neuigkeiten kommen. Die jüngste Aktualisierung der Alpha könnte nun ein kleiner, aber deutlicher Hinweis auf kommende Ankündigungen sein.

15GB-Update auf Konsolen und neue Assets auf Steam

Am 26. September erhielten Konsolen-Spieler ein rund 15GB schweres Update der Marathon Alpha, wie The Game Post bemerkt hat. Neben einem neuen Boot-Screen, der nun auf den Beta-Status hinweist, wurden auch das Menü-Soundtrack überarbeitet und Fehlerbildschirme optisch angepasst. Parallel dazu zeigt die SteamDB regelmäßige Backend-Updates sowohl für die Basis-App als auch für die Closed Alpha. Solche Änderungen deuten häufig darauf hin, dass die Entwickler hinter den Kulissen für öffentliche Ankündigungen vorbereiten.

Das auffälligste Detail ist aber eine serverseitige Änderung, welche die In-Game-Verbindungsnachricht aktualisiert hat. Statt des früheren Hinweises auf nicht provisionierte Konten lesen Spieler jetzt: „Marathon is not open to players yet. Thank you for your patience as we prepare for your arrival.“ Begleitend dazu wurden die Steam-Seite und die Marketing-Assets angepasst. Alles zusammen stärkt den Eindruck, dass Bungie bald konkrete Details zum Release und möglicherweise auch zur Beta präsentieren wird.

Was bedeutet das für Spieler?

Bungie hat bereits bestätigt, dass eine Beta Teil des Marathon-Launchplans ist. Allerdings scheint sich das Studio von der ursprünglichen großen Open Beta zu verabschieden und setzt stattdessen auf eine Reihe kleinerer, öffentlicher Tests. Für Spieler bedeutet dies, dass ein frühzeitiger Zugang wahrscheinlich exklusiv bleibt, die Chance, erste Gameplay-Erfahrungen zu sammeln ist aber greifbar nahe. Die offiziellen Ankündigungen sollen laut Bungie noch im Herbst erfolgen – Spannung bleibt also.

Letztlich lässt sich sagen, dass die jüngsten Updates mehr als kosmetische Anpassungen sind. Sie zeigen. dass Marathon lebendig ist, die Entwicklung läuft weiter, und Spieler können hoffentlich bald selbst Hand anlegen. Ob Bungie die Beta in größerem Rahmen plant oder auf kleinere Testphasen setzt, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Für Fans lohnt es sich, aufmerksam zu bleiben, und die Alpha weiterhin im Auge zu behalten.