Bungie hebt den Vorhang: Erste Gameplay-Enthüllung zu Marathon steht bevor

Was lange währt, wird hoffentlich endlich gut: Nach beinahe zwei Jahren Funkstille bringt Bungie endlich Licht ins Dunkel – und zwar in Form von handfestem Gameplay zu Marathon. Der Sci-Fi-Shooter, der bereits bei seiner Ankündigung im Mai 2023 für viel Wirbel sorgte, wird in wenigen Tagen erstmals in Aktion zu sehen sein.

Der Hype-Kessel wurde in den letzten Tagen ordentlich vorgeheizt: Bungie veröffentlichte kryptische Teaser auf diversen Social-Media-Kanälen, die nicht nur neugierig machten, sondern auch die Grundlage für ein Alternate Reality Game (ARG) bildeten. Die Community – clever wie eh und je – hat sich ins virtuelle Getümmel gestürzt, Hinweise entschlüsselt und das Puzzle gelöst. Die Belohnung: ein offizieller Enthüllungstermin samt neuem Trailer.

Marathon live – der Termin steht

Am 12. April ist es soweit: Bungie wird um 19 Uhr via Youtube, Twitch & Co. endlich erstes Gameplay zu Marathon präsentieren. Auch wenn Details zum genauen Ablauf des Events noch unter Verschluss gehalten werden, gewährt der neue Trailer bereits einen kleinen Vorgeschmack – düstere Atmosphäre, stylische Optik und ein Hauch von Wahnsinn inklusive.

Marathon ist keine komplett neue IP. Vielmehr handelt es sich um eine moderne Wiederbelebung eines alten Bungie-Klassikers aus den 90ern. Doch anstatt einer klassischen Einzelspieler-Kampagne erwartet uns diesmal ein extraction-basierter Multiplayer-Shooter mit starker narrativer Verankerung. Spielerinnen und Spieler schlüpfen in die Rolle von sogenannten Runners – kybernetisch augmentierte Söldner – die auf dem verlassenen Planeten Tau Ceti IV nach wertvollen Artefakten suchen.

Zeit für den nächsten Schritt

Nach dem letzten großen Kapitel von Destiny 2 mit The Final Shape scheint Bungie nun bereit, neue Wege zu gehen. Die Ressourcen, die zuvor für Destiny 2 reserviert waren, dürften jetzt verstärkt in Marathon fließen. Ein klares Zeichen, dass das Studio große Pläne mit dem Projekt hat.

Ein konkreter Release-Termin steht noch aus, doch laut aktuellen Gerüchten soll Marathon frühestens Ende 2025 erscheinen – für PS5, Xbox Series X/S und PC. Bis dahin bleibt nur eins: Twitch einschalten, Popcorn bereitlegen und hoffen, dass Bungie liefert.