Bungie plant Langzeit-Support für Marathon trotz schwacher PS5-Zahlen

Bungie deklariert „Marathon“ zum Langzeitprojekt, obwohl die Markteinführung weit hinter den Erwartungen des Mutterkonzerns zurückbleibt. Das Studio setzt auf eine schrittweise Sanierung durch technische Updates und eine forcierte Bindung der verbliebenen Kern-Fanbase.

Die Plattform-Verschiebung zum PC

Bungie hat offiziell bestätigt, dass der Support für den Extraction-Shooter über viele Jahre gesichert sei, ungeachtet der bisher moderaten Verkaufszahlen. Das Spiel verzeichnete seit dem Release rund 1,2 Millionen verkaufte Einheiten. Diese Zahl liegt deutlich unter den internen Prognosen für ein Projekt dieser Größenordnung.

Besonders die Plattformverteilung offenbart eine strategische Verschiebung, die für Sony-Verhältnisse ungewöhnlich ist. Lediglich 19 Prozent der Käufer stammen von der PlayStation 5, während der PC mit einem Anteil von 70 Prozent die primäre Nutzerbasis stellt. Diese Entwicklung macht den Titel faktisch zu einem PC-zentrierten Produkt unter der Flagge eines Konsolenherstellers.

Das Bekenntnis zum Service-Modell

In einem detaillierten Guide zur PC-Performance stellte das Studio klar, dass man sich „in it for the long haul“ befinde. Die Entwickler planen, das Projekt durch kontinuierliche Iterationen zu stabilisieren. Im Fokus stehen dabei nicht nur inhaltliche Erweiterungen, sondern primär die technische Basis. Unmittelbare Patches zur Optimierung der CPU-Last sind bereits in der Pipeline, da die Performance auf mittleren Systemen zum Launch stark kritisiert wurde. Bungie reagiert damit auf die gespaltene Wahrnehmung des Gameplays. Während Fachkritiker den harten Schwierigkeitsgrad und den komplexen Loop lobten, schreckte genau diese Barriere einen Großteil der Gelegenheitsspieler ab. Das Studio verspricht nun, jede Facette des Spiels basierend auf dem Feedback der aktiven Community umzukrempeln.

Trotz der bislang enttäuschenden Verkaufszahlen im Vergleich zu Konkurrenzprodukten wie Arc Raiders hält Marathon eine stabile Basis von durchschnittlich 380.000 täglich aktiven Nutzern auf Steam. Diese Zahl ist das einzige Argument, das Bungie derzeit gegenüber den Investoren vorbringen kann. Das Studio verweist auf die bereits erfolgte Überarbeitung der visuellen Ästhetik nach den ersten Trailern als Beweis für die eigene Flexibilität. Dennoch fehlen bisher konkrete Details zu einer inhaltlichen Roadmap. Der Fokus liegt vorerst rein auf der funktionalen Rettung der PC-Fassung, um die täglichen Nutzerzahlen nicht unter die kritische Grenze rutschen zu lassen.

Bungie nennt es Durchhaltevermögen, die Branche nennt es Schadensbegrenzung für ein Projekt, das seine Identität noch sucht.