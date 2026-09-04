Bungie vermietet Hauptquartier: 19.600 Quadratmeter Studio-Ruine zu vergeben

Die Trauerfeiern bei Bungie verlagern sich von der Belegschaft auf die Immobilien. Nach mehreren Entlassungswellen bietet der Sony-Ablösebetrieb nahezu sein gesamtes Hauptquartier in Bellevue zur Untermiete an.

Im Jahr 2021 kündigte Bungie die Expansion des Hauptsitzes in Washington von 7.800 auf über 19.300 Quadratmeter an. $3,6 Milliarden flossen 2022 bei der Übernahme durch Sony. Mehr als 1.600 Mitarbeiter standen auf dem Peak auf der Gehaltsliste. Der Kahlschlag folgte auf dem Fuße.

100 Entlassungen im Oktober 2023 wegen verfehlter Einnahmen bei „Destiny 2“. Weitere 220 Entlassungen und 155 Verschiebungen zu Sony im Juli 2024. Zuletzt strich das Management im Juni 2026 noch einmal 292 Stellen am Standort Bellevue.

Jetzt steht die physische Hülle der Expansionsfantasie im Netz. Ein zehnseitiges Exposé listet 19.600 Quadratmeter Büro- und Studiofläche an der Adresse 550 106th Ave NE auf. Laufzeit des Hauptmietvertrags: bis September 2035.

Tonstudios, Kletterwand und leere Serverräume

Die Objektbeschreibung listet die volle Infrastruktur eines AAA‑Entwicklers auf. Erste Etage: Lobby, Fitnessraum, Kletterwand, Motion-Capture- und Streaming-Studio. Zweite Etage: Tonstudios, Testräume für Spieletester, Schneideräume und die BNOC-Rack-Infrastruktur des Bungie Network Operations Center. Dritte Etage: Catering-Bereiche, Cafés, Ruheräume, eine 320 Quadratmeter große Terrasse.

Bungie-Sprecher bestätigten die Pläne zur Untervermietung auf Anfrage, wie TheGamePost berichtet. Der Betrieb sei ohnehin seit Jahren auf ein Digital-First-Modell umgestellt. Der physikalische Rest werde an den reduzierten Bedarf angepasst.

Die Realität hinter der PR-Formulierung ist trivial. „Destiny 2“ erhielt am 9. Juni 2026 sein letztes reguläres Inhalts-Update. Ein Nachfolger existiert nicht und das Extraction-Shooter-Projekt „Marathon“ verzeichnet seit dem Start einen Einbruch der Spielerzahlen um 96 Prozent.

Wer keine Entwickler mehr bezahlt, braucht keine 19.600 Quadratmeter Kletterwand und keine Tonstudios. Die Untervermietung ist kein flexibles Work-from-Home-Statement, sondern die direkte wirtschaftliche Konsequenz aus gestrichenen Destiny-Ressourcen und abgestürzten Marathon-Zahlen. Für Spieler zeigt das Gebäude-Exposé den Ist-Zustand präziser als jede Pipeline-Ankündigung: Bei Bungie wird auf Sparflamme abgewickelt.