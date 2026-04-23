Bunte Klötzchen-Jagd: Guerrilla Games verteidigt Horizon Hunters Gathering

Guerrilla Games reagiert auf die massive Ablehnung der Community auf „Horizon Hunters Gathering“ mit gezielten Einblicken in den „Cauldron Descent“-Modus. Die neuen Gameplay-Clips sollen beweisen, dass hinter der umstrittenen Comic-Optik ein funktionierendes mechanisches Gerüst steckt.

Die Flucht in die Rogue-lite-Nische

Der gezeigte Modus „Cauldron Descent“ markiert den Kern des Koop-Ablegers. Die Struktur orientiert sich ungeniert an Genre-Größen wie Hades: Spieler dringen tiefer in Dungeons vor, säubern Räume und wählen Upgrades, um sich für den obligatorischen Bosskampf am Ende zu rüsten. Das Studio setzt hierbei auf eine prozedurale Raumabfolge, die den Wiederspielwert sichern soll.

„Horizon Hunters Gathering“ erscheint zeitgleich für PlayStation 5 und PC. Ein konkreter Release-Zeitraum fehlt weiterhin, doch die Frequenz der Lebenszeichen nimmt zu. Technisch basiert das Grundgerüst auf der Erfahrung aus zwei Open-World-Epen, wurde jedoch für den Mehrspieler-Einsatz massiv entschlackt. Die Mechanik der Maschinenjagd bleibt im Kern erhalten, wird aber in ein schnelleres, arcadiges Korsett gepresst.

Choose your perks, strategize your path forward and descend deeper with every choice. Here’s an early look at how our Cauldron Descent game mode is shaping up in development 👀 pic.twitter.com/MxVBg8AVzj — Horizon Hunters Gathering (@playhorizonhg) April 22, 2026

Zwischen Fan-Liebe und Design-Skepsis

Die Community zeigt sich gespalten, aber nicht hoffnungslos. Während Puristen den Verlust des Fotorealismus betrauern, feiern loyale Franchise-Fans die Erweiterung des Horizon-Universums und loben die flüssigen Animationen der neuen Charaktere wie Sun oder Axle. Wer das Spiel bereits angespielt hat, spricht von einem hohen Spaßfaktor, der die visuelle Umstellung schnell zur Nebensache macht.

Am Ende entscheidet nicht der erste Screenshot, sondern das Gefühl am Controller. Wenn die Animationen sitzen und das Trefferfeedback die gewohnte Qualität liefert, wird die optische Neuausrichtung lediglich als mutige Stilentscheidung in die Geschichte eingehen. Man darf gespannt sein, ob die breite Masse diesen Zweckoptimismus teilt, sobald die Tore zur offenen Beta fallen und der Lacktest unter Realbedingungen beginnt.

Und Sony? Die hoffen schlicht, dass das Verlangen nach Loot groß genug ist, damit niemand merkt, dass man hier ein Weltklasse-Design für den kleinsten gemeinsamen Nenner geopfert hat.