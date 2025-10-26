Video

Burnout-Fans aufgepasst: Pures Gameplay zeigt Wreckreation in Action

Erlebe Wreckreation: Arcade-Rennspaß trifft kreative Freiheit. Loopings, Live Mix & Multiplayer-Challenges ab 28.10.2025 auf PC, PS5 & Xbox.

Mark Tomson
Mark Tomson
Die Macher der klassischen Burnout-Serie melden sich zurück, diesmal mit Wreckreation. Und ja, das Feeling der schnellen, kompromisslosen Arcade-Rennen ist wieder da. In den neuesten Gameplay-Szenen sehen wir, wie Loopings, Rampen und Sprünge nahtlos ineinander übergehen. Mit dem Live Mix könnt ihr die Welt in Echtzeit verändern – Wetter, Tageszeit, Hindernisse, sogar die Mitspieler selbst.

Drift-Challenges, Sprung-Wettbewerbe oder kreative Team-Stunts, alles ist möglich. Es ist nicht nur ein Rennen, sondern ein Playground für Chaos und Spaß, der jederzeit angepasst werden kann. Wer denkt, er fährt nur gegen die Zeit, unterschätzt, wie sehr er seine Freunde sabotieren oder selbst zur Spielleiter werden kann.

Wreckreation macht Spaß, weil man immer neue Wege findet, das Rennen zu dominieren, und das gemeinsam. Das Spiel erscheint am 28. Oktober für PS5, Xbox und PC.

