Bye-Bye, Blockbuster: Diese PlayStation Plus-Spiele verschwinden im Mai 2025 – inkl. GTA V

Sony hat sich mal wieder Zeit gelassen, aber jetzt ist es offiziell: Die ersten Titel, die im Mai 2025 aus dem PlayStation Plus Extra- und Premium-Katalog fliegen, stehen fest. Und ja – wie bereits Ende März vermutet – trifft es tatsächlich Grand Theft Auto V. Rockstar lässt also erneut einen seiner Megahits ziehen. Warum? Vermutlich, weil bald die nächste Cashcow in den Startlöchern steht.

Doch GTA V ist nicht der einzige Verlust, der PlayStation Plus-Spieler schmerzen könnte. Resistance: Fall of Man und Resistance 2 verabschieden sich ebenfalls, und damit zwei der letzten greifbaren Erinnerungen an Sonys eigene Shooter-Vergangenheit. Dass Infamous: Second Son ebenfalls rausfliegt, wirkt wie ein weiterer Stoß in die Rippen all jener, die noch Hoffnung auf eine Rückkehr der Serie hatten.

Die komplette Liste: Mehr als nur Beiwerk

Hier alle Spiele, die im Mai 2025 aus PS Plus Extra und Premium verschwinden:

Grand Theft Auto V

Resistance: Fall of Man

Resistance 2

Infamous: Second Son

Batman: Arkham Knight

MotoGP 24

Die Sims 4: Inselleben

Synth Riders

Ghostbusters: Aufstieg des Geisterfürsten

Before Your Eyes

The Walking Dead: Saints & Sinners

The Walking Dead: Saints & Sinners Chapter 2

Lego Marvel Super Heroes 2

Stranded: Alien Dawn

Ghostrunner

The Lego Movie 2 Videospiel

Payday 2: Crimewave Edition

Bloodstained: Ritual of the Night

Journey To The Savage Planet: Mitarbeiter des Monats

Portal Knights

Enter the Gungeon

Diese Spiele verschwinden Mitte Mai, wenn Sony das neue Lineup vorstellt. Spieler haben also nur noch wenige Wochen Zeit, um eventuelle Favoriten zu beenden – oder überhaupt erst anzufangen.

Reichlich spät, aber nicht gestrichen

Dass Sony die Liste wie üblich zuerst im japanischen und asiatischen PlayStation Store veröffentlicht und die europäischen und nordamerikanischen Nutzer warten lässt, passt ins aktuelle Bild. Diesmal kam die Ankündigung so spät, dass die Nutzer bereits nervös wurden und dachten, die Vorankündigung sei ganz gestrichen worden.

Wer sich noch schnell mit den ablaufenden Titeln beschäftigen will, sollte jetzt handeln. Und wer sich fragt, was Sony eigentlich mit dem Premium-Abo noch bezweckt – tja, auch im Mai bleibt diese Frage wohl unbeantwortet.