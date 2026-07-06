Bye-bye, Blu-ray: Die Gaming-Disc stirbt wohl schon 2027

Laut CI-Games-Chef Tymiński abandonieren Publisher die Spiele-Disc ab 2027 wegen geringer Margen. GTA 6 und Sony beschleunigen das physische Aus.

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Lukas Author 2026
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Lukas Neumann
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Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
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Crimson Desert Disc

Die physische Spiele-Disc steht vor dem endgültigen Aus. Laut CI-Games-Chef Marek Tymiński werden die meisten Publisher bereits ab 2027 komplett auf Discs verzichten.

Es ist eine knallharte Rechnung, die den Händlern das Genick bricht. Von einem 70-Dollar-Spiel im Laden bleiben dem Studio nach Abzug von Händlermargen, Logistik und Produktion gemäß Tymiński gerade einmal mickrige 26 Dollar übrig. Beim rein digitalen Verkauf über das PlayStation Network oder Xbox Live fließen dagegen fast 49 Dollar direkt an die Entwickler.

Das rechnet sich einfach nicht mehr. Wenn physische Verkäufe ohnehin weniger als 20 Prozent des Gesamtmarktes ausmachen, wird das Plastik im Regal zum reinen Verlustgeschäft. Diese Entwicklung wird seit der PS4-Generation Schritt für Schritt ausgebaut und die Grenzen der Spieler ausgereizt. Die jüngsten Zahlen sorgen nun dafür, dass 2028 endgültig der Hebel umgelegt wird.

Rockstar Games und Sony machen Ernst

Die Lawine rollt bereits. „GTA 6“ kommt in der Box komplett ohne Disc, und Sony stampft die hauseigene Disc-Produktion für First-Party-Titel ab 2028 ein. Das zwingt die gesamte Branche zum Umdenken. Wer will jetzt noch Millionen für Presswerke verpulvern? Mit ihrer Ankündigung hat Sony dem Publisher das beste Geschenk gemacht. Jetzt muss nur noch die Umsetzung folgen.

Marek Tymiński verspricht zwar, dass das kommende „Lords of the Fallen 2“ Anfang 2027 noch auf Disc erscheint. Es dürfte aber eines der letzten seiner Art sein.

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Die Beerdigung der Disc ist beschlossene Sache. Wirtschaftlich ist der Schritt für die Publisher logisch, für uns Spieler bedeutet es aber das Ende des Gebrauchtmarktes und den totalen Verlust von digitalem Eigentum, sofern die Publisher nicht zu Reformen gezwungen werden.

Wie seht ihr das: Werdet ihr Spieleboxen ohne echten Datenträger im Regal vermissen, oder habt ihr eurem Laufwerk ohnehin schon längst den Rücken gekehrt?

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Timo Schwabe
6. Juli 2026 15:28

Wenn es wirklich so kommt, ist Sony für mich gestorben. Dann spiel ich auf PC und werde treuer Nutzer von Steam Unlocked und Co.

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