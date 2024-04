C-Smash VRS – New Dimension: VR-Hit findet den Weg auf die PS5

Ursprünglich für PlayStation VR2 entworfen, erscheint C-Smash VRS – New Dimension noch einmal für PS5 als 2D-Version. PS VR2-Spieler können sich zudem auf ein Upgrade freuen.

C-Smash VRS war eine Neuinterpretation von SEGAs Arcade- und Konsolenklassiker Cosmic Smash, das auf PS VR2 zu einem echten Geheimtipp wurde. In diesem Sommer bietet man nun PS5-Besitzern ebenfalls dieses völlig neue Erlebnis. C-Smash VRS – New Dimension wird dazu aus der 3rd-Person-Perspektive spielbar sein, verzichtet allerdings auf das immersive Feeling von VR. Innovative, noch nicht angekündigte Features für beide Versionen wird SEGA zu einem späteren Zeitpunkt vorstellen.

„Ich habe mich 2001 in Cosmic Smash verliebt und hatte das Glück, den Segen von SEGA zu bekommen, um es in VR zu bringen“, sagt RapidEyeMovers-Direktor Jörg Tittel. „Durch die Erweiterung von C-Smash VRS auf PlayStation 5 werden wir voll aufdrehen. Es handelt sich im Wesentlichen um ein völlig neues Spiel und wir haben einige Überraschungen auf Lager, die wir kurz vor der Veröffentlichung enthüllen werden.“

C-Smash VRS – New Dimension bekommt neue Modi und Inhalte

Die Spieler bewegen, stürmen und ducken sich und führen intensive Schüsse, Sprünge und kraftvolle Schläge aus, während sie alleine oder mit einem Freund gegen die Zeit antreten. Mit einer Vielzahl von Modi können Spieler im Singleplayer an den Rand von Raum und Zeit reisen oder eine kosmische Verbindung mit einem Freund herstellen und an Versus- und Koop-Matches teilnehmen. Plattformübergreifende Bestenlisten bieten zudem unterhaltsame Herausforderungen gegen Spieler auf der gesamten Welt.

C-Smash VRS New Dimension umfasst mehrere Modi zur Verbesserung des Solo- und Mehrspielermodus, darunter Head-to-Head, Firewall und Quickshot, Zen und Training sowie einen gnadenlosen KI-BOT. Infinity fordert die Spieler heraus, entgegenkommenden Gefahren auszuweichen und sie zu zerschlagen, was ein ideales Training ist. Im Koop-Modus arbeitet Infinity Seite an Seite mit einem Freund zusammen, um zu versuchen, die höchste Punktzahl zu erreichen.

Ein neues Emote-System ermöglicht es Spielern außerdem, online zu kommunizieren und dabei ihre Schläger als wortlose Projektoren zu nutzen. Bestenlisten, Spielerstatistiken, ein Musicplayer, Stage-Menüs mit über 140 Levels, Multiball, Portale und mehr sorgen außerdem für einen unendlichen Wiederspielwert.

Hinter C-Smash VRS – New Dimension läuft außerdem ein treibender Soundtrack mit Originaltitel von DJ Ken Ishii (Rez Infinite), Synth-Meister Danalogue (The Comet is Coming) und den britischen Musiklegenden UNKLE, die Umgebungen des Spiels einen hypnotischen Puls verleihen.

C-Smash VRS – New Dimension erscheint diesen Sommer für PS5.